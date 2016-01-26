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Spor

Bilic: Burak Yılmaz çok iyi bir golcü, West Ham'da görmek istiyorum

Burak Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde transfer teklifine karar vermesi bekleniyor

26 Ocak 2016 09:56

İngiltere Premiere Lig ekiplerinden West Ham United'dan transfer teklifi alan Burak Yılmaz'ın vereceği karar spor kamuoyunda merakla beklenirken, West Ham teknik direktörü Slaven Bilic'ten yorum geldi. "Takımımızda forvet sorunu var" diyen Bilic, "Eğer yönetim yeni oyuncu alınmasına sıcak bakarsa, Burak ve Emenike listemde yer alıyor. İkisi de dünyanın her yerinde oynayabilecek kalitede futbolcular. Burak çok iyi bir golcü" diye konuştu.

Osmanlıspor-Galatasaray maçının 31’inci dakikasında durumu eşitleyen golü attıktan sonra Burak Yılmaz, tribünlere doğru koşarak el sallamamıştı. Burak'ın bu hareketi sosyal medyada veda mesajı olarak yorumlanmıştı.

Hürriyet'ten İzzet Çapa'ya konuşan Bilic, Burak'ın West Ham formalı fotoğraflarına gönderme yaparak “Türkiye’de bayılıyorlar herkese photoshop’la forma giydirmeye” dedi.

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