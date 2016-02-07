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Spor

Çin'e transfer olan Burak Yılmaz: İmzalar atılınca bilinmeyenleri de anlatacağım

"Şu anda çok önemli bir şey söylemeyeceğim. Soru sormayın"

07 Şubat 2016 09:08

Çin'e transfer olduğu için Torku Konyaspor maçını tribünden izleyen Galatasaraylı Burak Yılmaz, "İmzalar atılınca basın toplantısı yapıp, bilinmeyenleri de anlatacağım. Gönül ister ki; başkaları yapsın. Ama kimse konuşmayınca ben konuşmak zorunda kalıyorum" dedi.

Çin'in Beijing Guoan takımına transferi gündemde olan Burak Yılmaz, Galatasaray'ın Torku Konyaspor'la yaptığı maçı tribünden takip etti. Mustafa Denizli tarafından 18 kişilik maç kadrosuna alınmayan 30 yaşındaki oyuncu, Türk Telekom Arena tribününde yerini aldı.

Eurosport'taki habere göre, Burak, maçın ardından soyunma odasına indi. Çıkışta mixed zone'da kemaralara "Kulüpler anlaştı. Her şey resmiyete döküldüğü zaman bir basın toplantısı yapmak istiyorum. Gönül ister ki; başkaları yapsın. Ama kimse konuşmayınca ben konuşmak zorunda kalıyorum. Şu anda çok önemli bir şey söylemeyeceğim. Soru sormayın. Şu anda hassas bir dönem. İmzalar atılmadan bir şey belli olmaz. İmzalar atılsın gerekeni yapacağım. Şu anda yanlış bir şey söylemekten korkuyorum. Basın toplantısında bilinen, bilinmeyen her şeyi söyleyeceğim" açıklamasını yaptı.

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