Çinliler Burak Yılmaz'ın ardından bu kez de Sneijder'in peşine düştü

Çin kulübü Beijing Guoan'ın Burak Yılmaz'ı transfer etmesinin ardından bu kez bir başka Çin temsilcisi Jiangsu Suning Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder için 16 milyonluk teklifte bulunduğu iddiası sarı kırmızılı taraftarlarda tedirginlik yarattı.

Radikal'de yer alan habere göre, ara transfer döneminde Avrupa transfer piyasasına damga vuran Çin kulüpleri, Galatasaray'ın yıldızlarını gözüne kestirmiş durumda...

Burak Yılmaz'ı 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil eden Beijing Guoan takımının ardından bir başka Çin ekibi Jiangsu Suning de Galatasaray'ın kapısını çaldı. Jiangsu Suning temsilcilerinin, Galatasaray'ın 10 numarası Wesley Sneijder için 16 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği ileri sürüldü. Hollandalı yıldıza da yıllık 7 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat önerildiği iddia edildi.

Wesley sıcak bakmıyor

Galatasaray cephesinden henüz bu iddiayla ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak Sneijder ve menajeri Guido Albers'in, bu transfer teklifine çok sıcak bakmadıkları belirtildi. Zira Sneijder, Galatasaray'la imzaladığı son sözleşme gereği, sezon sonunda 7.5 milyon Euro'ya serbest kalabilecek. Bu madde sayesinde Hollandalı oyuncunun Avrupa kulüplerine transferi daha da kolaylaşacak.

Ramires ve Teixeira

Sneijder için girişimde bulunduğu ileri sürülen Jiangsu Suning, Chelsea'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Ramires'i 28 milyon Euro'ya, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira'yı da 50 milyon Euro'ya kadrosuna dahil etmişti.