Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz'ın transferi yılın skandalı!

Burak Yılmaz'ın Çin'de Beijing Guoan takımını gitmesini değerlendiren eski Fenerbahçeli futbolcu Rıdvan Dilmen, "Burak ve Galatasaray için hayırlısı olsun. Bu transferin zamanlaması yılın skandalı!” diye konuştu.

NTV'de %100 Futbol'da konuşan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

“Bu transfer geçen hafta olsaydı satmak doğru olur derdim. Galatasaray, Avrupa hedefini bıraktı demek ki. Geçen hafta olsaydı vermeleri lazımdı.

Bu hareket yönetim ve teknik direktör Mustafa Denizli için fiyasko. Avrupa’da yoluna devam eden bir takım Galatasaray. İyi ki bu Çinliler çıktı, bunları sadece karate filminde görüyorduk. Burak ve Galatasaray için hayırlısı olsun. Bu transferin zamanlaması yılın skandalı!”