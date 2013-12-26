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Yaşam

Bülent Ersoy'un hakaretleri ceza getirdi

Bülent Ersoy'un Show TV'de yayınlanan programında rejiye ve saz ekibine hakaret etmesi üzerine RTÜK, kanala 120 bin 834 lira ceza kesti

26 Aralık 2013 13:31

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ses sanatçısı Bülent Ersoy'un Show TV'deki programında teknik ekip ve saz sanatçılarına ''Allah belanızı versin, salak, kuş beyinliler '' sözleri gerekçesiyle kanala120 bin lira para cezası verdi.

Gazeteport.com sitesinin aktardığına göre, RTÜK toplantısında, Show TV'de 13 Ekim gecesi yayınlanan "Bülent Ersoy Show" adlı program ele alındı.Ersoy, "Bir Ben Bilirim Bir Allah" adlı şarkıyı playback olarak okurken teknik aksaklık oldu.

Bunun üzerine Bülent Ersoy, kamera arkasında playback kaydını yürüten teknik ekip elemanlarına, "Playbacki bekledik ama içerdeki kuş beyinliler giremediler. Allah belanı versin" diye bağırdı. Saz ekibine de ''Salak'' dedi.

RTÜK raporunda ''Ersoy, mesleki hiyerarşide daha altta sınıflandırılanları aşağılamış ve açıkça onur kırıcı bir insan hakkı ihlali yapmıştır'' denildi. RTÜK üyeleri de, ''Türkçenin, düzeysiz, kaba ve argo kullanılması'' nedeniyle Show TV'ye 120 bin 834 lira para cezası verdi. 

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