Buldan: KCK kararları sonrası acilen İmralı'ya gitmemiz gerekiyor

BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, KCK'nın 'çekilmeyi durdurduk' açıklamasının ardından, Hükümet'in çözüm sürecinde üzerine düşen adımları atmakta geciktiğini ve tüm uyarılarına rağmen TBMM'nin uzun bir yaz tatiline girdiğini belirtti. BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan da "Çekilme durdu ama süreç devam ediyor. Bu Hükümete bir mesaj. Bizim acilen İmralı'ya gitmemiz gerekiyor" dedi.



BDP’li Gültan Kışanak ve Pervin Buldan’dan KCK’nın sınır dışına çekilmeyi durduğunu açıklamasının ardından konuştu.

Kışanak özetle şunları söyledi:

“Düşünce ve ifade özgürlüğü, terörle mücadele yasası, siyasi partiler yasası gibi demokratik hayatı sınırlayan düzenlemelerde değişiklik taleplerimizi defalarca sıraladık ama bunlar hiç umursanmadı.



Bizler bunları isterken her gün sokakta toplumsal mücadele polis zoruyla bastırılıyor. Binlerce Kürt siyasetçi halen cezaevlerinde tutuluyor.



Başbakan, 'Anadil böler' diyerek en eski, en stotükocu dile ve üsluba geri döndü.



Daha birkaç gün önce gerillaların mezarları tahrip edildi. Bir cenaze aileye haber verilmeden yerinden çıkarıldı. Bunlar hep çözüm sürecine yönelik provokasyonlardır.



Gerillanın bu kararının değişmesi ve çekilmenin sürmesi kolaydır. Asıl yapılması gerekenler bunlardır. Ateşkesin devam etmesi bir fırsattır. Olumlulukları konuşmalıyız. Sürecin kendiliğinden ilerleyeceğini düşünmek bizi saf yerine koymaktır.”

Buldan: Acilen İmralı’ya gitmemiz gerekiyor

KCK'nın 'çekilmeyi durdurduk' açıklamasının ardından ilk tepki, BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'dan geldi: "Çekilme durdu ama süreç devam ediyor. Bu Hükümete bir mesaj. Bizim acilen İmralı'ya gitmemiz gerekiyor" dedi.

KCK’nın “çekilmenin durduğuna” ilişkin açıklamasının ardından ilk tepki, çözüm sürecinin aktörlerinden biri olan BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’dan geldi. Buldan, “Çekilme durdu ama süreç devam ediyor. Bu Hükümete bir mesaj. Hükümetin bir an önce somut adım atması lazım. Bizim acilen İmralı’ya gitmemiz gerekiyor” dedi.



Rifat Başaran’ın Radikal’deki haberine göre, KCK, hükümetin “demokratikleşme ve Kürt sorununun çözümü konusunda adım atmaması” sonucu geri çekilmenin durdurduğunu duyurdu. Çekilmenin durmasının sürecin sona erdiği anlamına gelmediği de belirtildi. Açıklamaya ilk değerlendirme BDP Grup Başkanvekili Buldan’dan geldi. Buldan Radikal’e yaptığı açıklamada, “Bu sürecin sona erdiğini göstermiyor. Zaten kendileri de açıklamalarında belirtiyor, ateşkes devam ediyor. Süreç de devam ediyor. Bu hem ateşkesin, he de sürecin sona erdiği anlamına gelmez” dedi.

Hükümete mesaj

Çekilme ile ilgili kararın KCK’nın vereceği bir konu olduğunu belirten Buldan, “Bu hükümete bir mesajdır. Hükümetin acil bir hükümet açıklama yapması gerekiyor. Demokratikleşme paketini acilen gündemine alarak, somut adımları atması gerekiyor” diye konuştu. Buldan, Abdullah Öcalan ile görüşmek için başvuru yaptıklarını belirterek, “Bizim acilen adaya gitmemiz gerekiyor. Başvuru yaptık haber bekliyoruz” dedi.