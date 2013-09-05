Demirtaş'tan Bayık'ın sözlerine açıklama: PKK çekilmeyi durdurmadı

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Bayık'ın açıklamasından, KCK'nın resmi olarak geri çekilmeyi durduğu anlamı çıkmıyor' dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık'ın, "Devlet şu ana kadar bir adım atmadı. Bu şu anlama geliyor: Sorunu çözmek istemiyor, ezmeyi esas alıyor. Savaşmak istiyor. Buna karşı kendimizi savunacağız. Gerillayı durduruyoruz sözleri ile ilgili, Demirtaş, "Anladığım kadarıyla kestettiği şey 'biz gerillayı zor tutuyoruz, zor durduruyoruz' anlamında bir cümle kullanmış. Geri çekilmenin durdurulması söz konusu olursa, bunu resmi bir açıklama ile yapacaklarını düşünüyorum. Yanlış anlaşılmalara yol açabilir basının veriliş tarzı" dedi.