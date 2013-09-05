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Cemil Bayık: AKP savaşmak istiyor, çekilmeyi durduruyoruz!

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, Hükümetin 'bir paketle halkın kandırılmaya çalışıldığını' ileri sürdü

05 Eylül 2013 19:37

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, "Devlet şu ana kadar bir adım atmadı. Bu şu anlama geliyor: Sorunu çözmek istemiyor, ezmeyi esas alıyor. Savaşmak istiyor. Buna karşı kendimizi savunacağız. Gerillayı durduruyoruz" dedi.

Fırat Haber Ajansı’nda (ANF) yer alan habere göre, KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, AKP hükümetinin “sahte” paketlerle halkı seçimlere kadar oylamaya çalıştığı ve sorunu çözmek istemediğini belirterek, “Savaşmak istiyor.  Buna karşı kendimizi savunacağız. Gerillayı durduruyoruz. Eğer operasyon yaptıklarını görürsek, bu operasyonlara karşı meşru savunma yapacağız” dedi. Bayık, savaşın daha da şiddetlendirilmesi halinde ise geri çekilen grupların yeniden gönderileceğini söyledi.

‘Abdullah Öcalan’a özgürlük’ sloganıyla başlatılan imza kampanyası çerçevesinde kurulan komisyonların temsilcileriyle Kandil’de görüşen Cemil Bayık, gündemdeki konulara ilişkin de açıklamalar yaptı.

Çözüm sürecine değinen ve “Biz bu sürecin devam etmesi için uğraşırken, Türk hükümeti ve devleti sürecin kesintiye uğraması için çalışıyor” diyen Bayık, Hükümetin ‘bir paketle halkın kandırılmaya çalışıldığını’ öne sürdü.

 

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