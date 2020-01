Bu hafta hangi konserler var?

15-21 Aralık haftası boyunca, klasik müzikten hip hop’a, elektronik müzikten indie sahnesinin sevilen isimlerine farklı zevklere hitap eden pek çok alternatif etkinlik var.

Hafif Müzik’teki habere göre, konser ve etkinliklerden oluşan 22 öneri şöyle:

Jordi Savall: Bab-ı Ali İstanbul’un Sesleri (CRR Konser Salonu, 16 Aralık Salı)

Jordi Savall’ın, Hesperion XXI topluluğunu yöneteceği “Bab-ı Ali İstanbul’un Sesleri” adlı projesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahnelenecek. Topluluk, Osmanlı, Ortadoğu, Ermeni, Musevi ve Balkan kültürlerinin müzikal birikiminden besleniyor.

Curious Community – Terk Edileni Fark Etmek: Tanış Onunla! (Karaköy Külah, 16 Aralık Salı)

Hayvan Hakları tartışmaları bir yana, sokak, arazi ya da ormanlara terk edilen köpeklerin sayısı artıyor. Müzik yazarı/DJ Sarp Dakni 2015’te hayata geçirmeye hazırlandığı yeni projesi “Tanış Onunla”yı, terk edilmiş köpeklere evlerini açan Gonca Vuslateri, Ferhan Talib, Ayşecan İpek ve Müge Doğrular ile birlikte tartışmaya açıyor.

Joshua Bell (Zorlu Center PSM, 16 Aralık Salı)

Washington Post gazetesinin yaptığı bir sosyal deney için Washington DC’de bir metro istasyonunda 45 dakikada 6 Bach eseri çalan ve “metrodaki kemancı” olarak tanınan Joshua Bell, Zorlu Center PSM’de çalacak.

Anthony Strong (İş Sanat Kültür Merkezi, 16 Aralık Salı)

Caz standartlarını dinamik bir formda yorumlayan piyanist/şarkıcı Anthony Strong 16 Aralık’ta İş Sanat’ta. İngiliz müzisyen 2011 çıkışlı kısaçaları ile İngiltere caz listelerinde bir numaraya kadar yükselmişti.

Morrissey (Volkswagen Arena, 17 Aralık Çarşamba)

Ulaşım sorunları nedeniyle ertelenen Morrissey konseri, 17 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşecek.

Yüzyüzeyken Konuşuruz (Jolly Joker - İstanbul, 18 Aralık Perşembe)

İkinci stüdyo albümleri “Otoban Sıcağı”nı Kasım ayı sonunda yayınlayan Yüzyüzeyken Konuşuruz, albümün tanıtım konserini Jolly Joker’da gerçekleştirecek.

Yeni Türkü (Hayal Kahvesi – Çanakkale, 18 Aralık Perşembe)

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendirmek üzere Yeni Türkü Hayal Kahvesi, Çanakkale’de çalacak.

Don’t Panic We Are From Poland Presents: Rebeka (PL) – Bokka (PL) – Portecho (TR) (Nublu İstanbul, 18 Aralık Perşembe)

Polonya’dan Rebeka ve Bokka’nın sahne alacağı gecede Türkiye’den Portecho da çalacak.

Eren Süalp (Akbank Sanat, 18 Aralık Perşembe)

Ahmet Kanneci’nin öğrencisi olan klasik gitar virtüözü Eren Süalp, Akbank Sanat sahnesinde çalacak. Süalp, “47. Michele Pittaluga 1. Ödülü”nün sahibi oldu.

Vassiliki Burgaz’dan Sonra Heybeli (Kamayor Akustik, 19 Aralık Cuma)

Vassiliki Papageorgiou Burgazada ve Heybeli’de yaşayan genç müzisyenlerle kurduğu topluluğu Burgaz’dan Sonra Heybeli, geleneksel Rum ezgilerini, Türkçe ve Rumca dilinde sahneye taşıyor.

Eskiz (Karga, 19 Aralık Cuma)

Kadıköy’ün psychedelic rock grubu eskiz, KargArt sahnesine konuk olacak. Ekip, “Kimsenin Ruhu Duymaz” isimli albümünü iTunes üzerinden yayınladı.

Mercan Dede (Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium, 19 Aralık Cuma)

Seçkin Özmutlu şefliğinde Barış İçin Bakır Üflemeliler Topluluğu, Mercan Dede’nin de katılımıyla bir performans sergileyecek.

Owen Pallett (Salon İKSV, 19 Aralık Cuma)

Brian Eno gibi bir efsanenin desteğini alan son albümü “In Conflict”i bu yıl içerisinde yayınlayan Owen Pallett, Salon İKSV sahnesinde çalacak. Ön grup ise The Away Days.

Adamlar (Peyote – Nevizade, 19 Aralık Cuma)

Halimden Konan Anlar evrimini tamamladı ve ortaya Adamlar çıktı. Tolga Akdoğan’ın projesi Adamlar, Peyote’de bir performans sergileyecek.

Jehan Barbur (KadıköySahne, 19 Aralık Cuma)

Dördüncü stüdyo albümü “Sizler Hiç Yokken”i yayınlayan Jehan Barbur, KadıköySahne’de bir performans sergileyecek. Geceyi Murat Meriç, DJ seti ile açacak.

Metin – Kemal Kahraman (BKM, 20 Aralık Cumartesi)

Türkçe’den Zazaca’ya Anadolu dillerini kendi dilleri bilen etnik müziğin önemli ikilisi Metin ve Kemal Kahraman kardeşler BKM sahnesinde çalacak.

St. Petersburg Balesi: Kuğu Gölü (TİM Center Show, 19 – 21 Aralık), La Bayadere (20 Aralık)

Dünyaca ünlü bale topluluğu Saint Petersburg Ballet Theatre, 19 Aralık itibarıyla üç gün boyunca TİM Show Center’da gösteri gerçekleştirecek.

Vega (Beyoğlu Hayal Kahvesi, 20 Aralık Cumartesi)

1996 yılından bu yana varlığını sürdüren ve Türkiye alternatif müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Vega, Hayal Kahvesi’nde sahne alacak.

Pentagram (Garajistanbul, 20 Aralık Cumartesi)

Türkiye’de heavy metal müziğin öncü ekibi Pentagram bir kez daha Garajistanbul sahnesine konuk olacak.

Peyk (Salon İKSV, 20 Aralık Cumartesi)

90’lardan bu yana varlığını sürdüren Peyk, ilk albümü “Suluşaka”yı 2007’de, ikinci albümü “İçimdeki İz”i ise 2011’de yayımladı. Son albümleri “Teslim Olma”yı geçtiğimiz günlerde servis eden grup, tanıtım konserini, sürpriz konuklarıyla Salon İKSV’de gerçekleştirecek.

M4NM (Fil Kadıköy, 20 Aralık Cumartesi)

Hip hop kolektifi M4NM, 6. yılını Fil Kadıköy’de, RadioFil Sahne’de kutlayacak. Konser günü özel bir M4NM Bootleg albümü de satışa sunulacak.

Shantel (Babylon, 20 Aralık Cumartesi)

Balkan müziğinin sevilen ismi Shantel, Babylon sahnesinde bir kez daha İstanbul seyiricisi ile buluşacak.