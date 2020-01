Saint Petersburg Bale Topluluğu Türkiye'ye geliyor

Dünyanın en önemli klasik bale topluluklarından biri olan Saint Petersburg Bale Topluluğu (SPBT), iki ölümsüz eser Kuğu Gölü ve La Bayadère ile 19-21 Aralık’ta TİM Show Center’da sahne alacak.

Ntvmsnbc'deki habere göre, 1994 yılında Konstantin Tachkin tarafından kurulan Saint Petersburg Bale Topluluğu, günümüzde 6 kıtada, yılda 200’den fazla gösteriyle izleyenleri büyülemeye devam ediyor.

Dünyada, devlet ve sponsor desteklerinden tamamen bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren tek klasik bale topluluğu olan Saint Petersburg Bale Topluluğu’nda yer alan 60 profesyonel bale sanatçısının birçoğu, dünyaca ünlü Vaganova Rus Balesi gibi önemli okullardan mezun.

Topluluk; Londra’daki ünlü Coliseum ve Royal Albert Hall, Paris’teki Champs - Elysées Théatre, Tokyo'daki Bunkamura Hall, Taipei ve Pekin’deki Ulusal Tiyatrolar gibi dünyanın en prestijli salonlarında gösteri yaparak dünya basınının odağı haline geldi.

The Times, The Daily Telegraph, The Guardian, The Independent gibi saygın basın kuruluşlarından olağanüstü yorumlar alan topluluk, aynı zamanda profesyonel bale eleştirmenleri tarafından da büyük övgüler topluyor.

Topluluğun repertuarında; Giselle, Don Kişot, Paquita, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Romeo ve Juliet gibi dünyaca ünlü koreografiler yer alıyor.

Kuğu Gölü

Şeytani bir büyücünün lanetiyle kuğuya dönüştürülen prenses Odette’in hikayesini anlatan Kuğu Gölü, ünlü Rus besteci Pyotr İlyiç Çaykovski’nin en ünlü bale eserlerinden biri.

Klasik balenin başyapıtı sayılan Kuğu Gölü, Çaykovski'nin hem batı motifleri hem de yerel dans müzikleriyle bezenmiştir. Bu eser, müzik ve dans dilinin harika birlikteliği sayesinde, bale severlerin büyük beğenisini kazanmış; bu nedenle de yüz otuz yılı aşkın bir süredir tüm dünyada en büyük bale topluluklarının birincil tercihleri arasında yer almıştır.

La Bayadère

3 perdeden oluşan La Bayadère, ünlü besteci L. Minkus ile koreograf M. Petipa'nın ortak eseri. Hindistan’da geçen bu aşk öyküsünde, tapınak dansçısı (Bayadère) olan Nikiya ile soylu savaşçı Solor’un aşkı anlatılmaktadır. Nikiya ve Solor türlü entrikalar yüzünden ayrılmak zorunda kalır. Solor’u kendi kızı Gamzatti ile evlendirmek isteyen Raja, Nikiya’yı öldürmeye karar verir. Gamzatti ve Solor’un nişan düğününde dans etmek zorunda kalan Nikiya; Raja ve kızının çiçek sepetine sakladıkları yılan tarafından öldürülür. Solor, keder ve umutsuzluktan aralarında Nikiya’nın da olduğu ölen dansçıların ruhlarını görür.

19. yüzyılın romantik ve dramatik hayal gücünü yansıtması bakımından dönemin en önemli koreografilerinden biri olarak kabul edilen eser günümüzde de hala aynı heyecan verici etkisini koruyor.

Topluluğun gösteri programı şöyle:

Kuğu Gölü 19.12.2014 21:00

La Bayadère 20.12.2014 21:00

Kuğu Gölü 21.12.2014 15:00