Bu hafta biri yerli 6 yeni film vizyona girecek

Sinamaseverleri bu hafta biri yerli olmak üzere 6 yeni film bekliyor. Haftanın vizyondakiler listesinde, İspanyol Yönetmen Pedro Almodóvar'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Julieta', Grinin Elli Tonu ile akıllara kazınan Jamie Dornan'ın başrolde olduğu 'Dokuzuncu Hayat', Hz. Muhammed’in doğumu ile 13 yaşına kadar geçen süreçte Mekke’de yaşananları anlatan 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi', başrollerini Ben Affleck ile Anna Kendrick'in paylaştığı gerilim-aksiyon filmi 'Hesaplaşma', Türkçe dublaj kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı ve haftanın tek animasyon filmi olan 'Kubo ve Sihirli Telleri' gibi yabancı yapımlar yer alıyor.

Haftanın tek yerli yapımı ise, Kelebeğin Rüyası’ndan 3,5 yıl sonra kamera arkasına geçen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği 'Ekşi Elmalar' filmi.

Başrolde Yılmaz Erdoğan’a Songül Öden, Farah Zeynep Abdullah, Şükran Ovalı, Devrim Yakut ile Ersin Korkut ve Fatih Artman’ın eşlik ettiği 'Ekşi Elmalar', Türkiye’nin 30 yıllık yakın tarihini konu alarak, kalabalık bir aileyi anlatıyor.

Ekşi Elmalar

Belediye Başkanı Aziz Özay, Hakkâri'nin en önemli isimlerinden biridir. Eşi Ayda ve birbirinden güzel kızları Muazzez, Türkan ve Safiye de Aziz Reis kadar tanınırlar. Farklı hayallere sahip bu ailenin hayatı elma ağaçlarıyla çevrili bahçeleri ve Hakkâri'den ibarettir. Ancak kızlar birer birer evlenme çağına gelir ve zaman ilerledikçe dünyanın toz pembe olmadığı gerçeğiyle yüzleşmeye başlarlar. Türkiye'de politik olayların da baş göstermesiyle iyice karışan durumları onları Hakkâri'nin elma bahçelerinden Antalya'nın Akdeniz kokulu yöresine getirir. Yıllar geçtikçe hayatları şekillenen aile üyeleri sürpriz tesadüfler ve sıkı aile bağları ile hayata tutunmaya, hayallerini gerçekleştirmeye ya da hayallerinin gerçekleşmeyeceğini kabullenmeye çalışmak zorunda kalır...

Kelebeğin Rüyası’ndan 3,5 yıl sonra kamera arkasına geçen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan'ın aynı zamanda başrolünü de üstlendiği Ekşi Elmalar filminin başrollerini Zeynep Farah Abdullah, Şükran Ovalı, Songül Öden ve Devrim Yakut paylaşıyor. Filmin kadrosunda Caner Cindoruk, Ersin Korkut, Fatih Artman ve Cezmi Baskın da bulunuyor.

Dokuzuncu Hayat - The 9th Life of Louis Drax

9 yaşındaki Louis Drax doğduğu günden itibaren adeta bir bela mıknatısıdır. Küçüklü büyüklü olmak üzere hayatına mal olma riski taşıyan 8 kazayı atlatan küçük çocuk hayatının en büyük kazasını ise 9. yaşgününde geçirir. Ailesiyle pikniğe giden küçük çocuk yüksek bir uçurumdan buz gibi sulara çakılıverir. Bulunduğunda ölmüş olan çocuk morgda canlanır ve ardından komaya girer. Bu eşsiz tıp mucizesi için pediatrist Allan Pascal'dan yardım istenir. Ancak Louis'in komada olması çocuğun nasıl o uçurumdan düştüğünün anlaşılması konusundaki en büyük engeldir. Alternatif iletişim yöntemleri denemeye başlayan doktor çocukla kimsenin kuramayacağı farklı bir bağ kurmayı başarırken, gizli kalmış aile sırlarını da bir bir keşfedecektir...

Yönetmen koltuğunda Aynalar ve Boynuzlar gibi başarılı yapımlara imza atmış olan Alexandre Aja'nın oturduğu Dokuzuncu Hayat'ın başrollerinde Grinin Elli Tonu ile akıllara kazınan Jamie Dornan, Sarah Gadon, Aaron Paul yer alıyor. Küçük Louis'i ise Aiden Longworth canlandırıyor.

Hesaplaşma - The Accountant

Christian Wolf dahi denebilecek bir matematik uzmanıdır. İnsanlardan çok rakamlarla içli dışlı olan karakter normal bir muhasebe uzmanı gibi görünse de aslında dünyanın en tehlikeli suç örgütleri için freelance olarak çalışmaktadır. Hazine Bakanlığı'nın Suç Yürütme Birimi kendisini araştırmaya başladığında dikkat çekmemek için sıradan gördüğü tehlikesiz bir müşteriyle anlaşan uzman, robotik şirketinde çalışan muhasebe uzmanı kısa bir sürede müşterisinin o kadar da sıradan bir problemi olmadığını fark eder. Christian hesaplarda keşfettiği milyonlarca dolar tutan tutarsızlık üzerine çalıştıkça başına açılan tehlike de büyümeye başlar...

Gavin O’connor’ın yönetmenliğini üstlendiği gerilim-aksiyon filmi Hesaplaşma'nın başrolleri Ben Affleck ile Anna Kendrick üstlenirken, filmin kadrosunda J.K. Simmons, Jon Bernthal ve Cynthia Addai-robinson gibi isimler yer alıyor.

Hz. Muhammed Allah'ın Elçisi - Hz.Muhammed The Messenger of God

Film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Abraha’nın fil ordusuyla Mekke’ye yönelişi sebebiyle tedirgin olan Mekke halkı çaresizdir. Hz. Muhammed’e hamile olan Hz. Amine geri kalan Mekke halkı gibi kaçıp dağlara saklanamaz. Abraha kimseciklerin olmadığı şehri kolayca ele geçirebileceğini düşünür ancak filler Mekke’ye doğru bir adım dahi atmaz. Ardından milyonlarca ebabil kuşu, Abraha’nın ordusunu taş yağmuruna tutarak yok ederler. Bu olaydan tam bir ay sonra Hz. Muhammed doğmuştur. Hz. Âmine’nin kucağındaki minik bebek dünyayı kökünden değiştirecektir...Baran ve Cennetin Çocukları gibi yapımlara imza atarak önemli bir başarıya ulaşan Majid Majidi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminin başrolleri Mahdi Pakdel, Sareh Bayat, Mina Sadati ve Ali Reza Shoja-Nuri paylaşıyor. Filmin kadrosunda Mohsen Tanabandeh, Dariush Farhang ve Siamak Adib de yer alıyor.

Julieta

50'li yaşlarını süren Julieta, kızı Antia ile Madrid’te yeniden bir hayat kurmaya çalışmaktadır. Kocası Xoan’ın trajik ölümünün ardından hayatı darmadağın olan kadın ile kızı acının getirisi olarak birbirlerinden uzaklaşırlar. 18 yaşında kadar annesiyle yaşayan Antia da bir gün hiçbir şey söylemeksizin evi terk eder. Kızı hakkında çok az şey bildiğini fark eden kadın arasa da kızını bulamaz. Ta ki kızının eski bir arkadaşıyla sokakta karşılaşana kadar... Belki de aradan 20 yıl geçmiştir ama kadının Julieta’ya hatırlattıkları şimdi dün gibi tazedir. Zira o sert, yenilmez ne istediğini bilen gibi görünen yapısının ardında, herkesten, kendisinden bile sakladığı derin bir sır, bir vicdan azabı vardır. Geçmişin ipuçlarını sürerek hesaplaşma vakti gelmiş midir?...

Usta yönetmen Pedro Almodóvar'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği dram filmi Julieta'nın başrollerinde Emma Suárez ve Adriana Ugarte yer alırken, Daniel Grao, Rossy de Palma, Inma Cuesta ve Dario Grandinetti kadroda yer alan diğer isimleri oluşturuyor.

Kubo ve Sihirli Telleri

Kubo, deniz kenarındaki köyünde sakin ve sessiz bir hayat sürmektedir. Fakat geçmişten gelen bir ruh, eski bir kan davasını yeniden alevlendirince hayatı alt üst olacaktır. Tanrılar, canavarlar gibi pek çok doğaüstü yaratık harekete geçince, Kubo hayatta kalmak için eski bir Samuray savaşçısı olan babasının zırhını bulmak zorundadır... Kubo ailesini kurtarmak ve Samuray babasının hakkındaki gizemi çözmek için işe koyulur ancak küçük çocuk yalnız değildir. Baçi adı verilen bir mızrap ile çalınan üç telli Japon çalgısı Şamisen onun yanındadır. The Beatles’ın “While My Guitar Gently Weeps" parçası eşliğinde Kubo bütün kötü güçlerin üstesinden gelmeye hazır!

Animasyon fantastik macera Kubo ve Sihirli Telleri'nin Türkçe dublaj kadrosunda Burcu Başaran, Ege Gürel, Bora Sivri ve Ayşegül Bingöl yer alırken, filmin yönetmenliğini Travis Knight üstleniyor.