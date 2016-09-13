Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Ekşi Elmalar vizyon için gün sayıyor

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen ‘Ekşi Elmalar' filminde Erdoğan'ın kızlarını canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı'nın gölde yıkandıkları sahneler çok konuşulacak.
Yapımcı-yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen son filmi Ekşi Elmalar 28 Ekim'de beyazperdede izleyicisiyle buluşacak.
Filmin vizyona gireceği tarihin belli olmasıyla Ekşi Elmalar setinden de basına da yeni fotoğraflar düştü.
Filmde Erdoğan'ın kızlarını canlandıran Farah Zeynep Abdullari Songül Öden ve Şükran Ovalı'nın gölde ilk kez şampuanla yıkandıkları sahnenin fotoğrafları basına yansıdı.