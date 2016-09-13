T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Yılmaz Erdoğan'ın son filmi Ekşi Elmalar vizyon için gün sayıyor

Ekşi Elmalar, 28 Ekim’de vizyona girecek.

13 Eylül 2016 11:23

Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen ‘Ekşi Elmalar' filminde Erdoğan'ın kızlarını canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden ve Şükran Ovalı'nın gölde yıkandıkları sahneler çok konuşulacak.

Yapımcı-yönetmen Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen son filmi Ekşi Elmalar 28 Ekim'de beyazperdede izleyicisiyle buluşacak. 

Filmin vizyona gireceği tarihin belli olmasıyla Ekşi Elmalar setinden de basına da yeni fotoğraflar düştü. 

Filmde Erdoğan'ın kızlarını canlandıran Farah Zeynep Abdullari Songül Öden ve Şükran Ovalı'nın gölde ilk kez şampuanla yıkandıkları sahnenin fotoğrafları basına yansıdı.

 

ETİKETLER

Yılmaz Erdoğanekşi elmalarfilm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24