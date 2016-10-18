Çekimleri 5 yıl süren 'Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi' vizyon için gün sayıyor

İki yıllık uzun bir araştırmanın ardından, çekimleri 5 yılda tamamlanan, Hz. Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik dönemi ile İslam'ın doğuşunu anlatan ‘Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi’ filmi, 28 Ekim'de vizyona girecek.

Toplamda 30 milyon dolar harcanan ve çekimleri 2015'te tamamlanan filmin, hayata ve insanlığa bakış açısıyla, 'Çağrı' filminin ardından İslam dünyasına ışık tutması bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre İranlı yönetmen Mecid Mecidi'nin yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, Hazreti Muhammed'in doğumundan 13 yaşına kadar geçen süredeki yaşamı ve o yıllarda Mekke'de gelişen olaylar, farklı bir bakış açısıyla ele alınıyor.

İslamiyetle ilgili en iddialı film

Senaryosunu Mecidi ile Kambuzia Partovi'nin kaleme aldığı filmde, genç ve profesyonel oyunculardan oluşan bir ekip rol aldı. İtalya'dan bazı yönetmenlerin de yer aldığı film, İslamiyet ile ilgili bugüne dek yapılmış en iddialı film olmayı hedefliyor.

Hayata ve insanlığa bakış açısıyla, 'Çağrı' filminin ardından İslam dünyasına ışık tutması beklenen film, Hazreti Muhammed hakkında bugüne kadar çekilmiş ikinci film olma özelliğini taşıyor.

Çekimler 5 yılda tamamlandı

Film, iki yıllık uzun bir araştırmanın ardından, 5 yıl süren çekimler ve teknik detayların sonunda tamamlandı. Film için Mekke ve Medine platosu hazırlandı. Üç yılda tamamlanan platolarda, 40 yıl daha tarihi filmlerin çekilebileceği dayanıklılıkta setler oluşturuldu.

Merakla beklenen film için ayrıca İran'ın Horasan şehrinin güneyindeki Allahyar köyüne, o dönemki Mekke'yi tasvir eden özel bir set kuruldu.

30 milyon dolar harcandı

Toplam 30 milyon dolar harcanan ve 2015'te tamamlanan filmin efektlerini, Oscar ödüllü Scott Anderson ve Vittorio Storaro yaptı.

Sareh Bayat, Mohsen Tanabandeh, Rana Azadivar, Ali Reza Shoja-nuri ve Mina Sadati'nin rol aldığı film, Türkçe dublajlı olarak izleyiciyle buluşacak.