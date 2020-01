Bu hafta 7 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Timur Bekmambetov'un yönettiği ve oyuncu kadrosunda Jack Huston, Toby Kebbell, Morgan Freeman, Rodrigo Santoro, Nazanin Boniadi, Ayelet Zureri gibi isimlerin yanı sıra Haluk Bilginer'in de bulunduğu 'Ben-Hur' bu hafta vizyona girecek filmler arasında bulunuyor.

1. Ben-Hur

Lew Wallace'ın romanı 'Ben-Hur: A Tale of the Christ'a dayanan film, Roma ordusunda subay olan erkek kardeşi Messala tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Yahuda Ben-Hur'un epik hikayesini konu alıyor.

Wallace'ın ölümsüz romanı ilk olarak 1959 yılında William Wyler yönetiminde sinemaya uyarlanmış ve 11 Oscar kazanmıştı.

2. Sully

Clint Eastwood'un yönettiği filmde, özellikle dramatik rollerdeki performansıyla önemli başarı yakalayan ve iki defa Oscar ödülü alan ABD'li sinema oyuncusu Tom Hanks, yeni filmi Sully'de yeniden biyografik bir karakteri canlandırıyor.

Eski pilot Chesley Sullenger'ın kitabından sinemaya uyarlanan filmde, pilotu Tom Hanks canlandırırken, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn gibi isimler de filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

15 Ocak 2009'da US Airways'in 1549 sefer sayılı uçuşu, kalkıştan çok kısa bir süre sonra her iki motora kuş çarpması sonucu mecburi olarak Hudson Nehri'nde son bulmuş, can kaybı yaşanmayan olayda uçağı başarılı bir şekilde nehre indiren pilot Chesley 'Sully' Sullenberger bir halk kahramanı ilan edilmişti.

3. Küçük Adamlar

Ira Sachs'ın yönettiği filmin başrollerinde Jennifer Ehle, Alfred Molina, Greg Kinnear ile Talia Balsam oynuyor.

ABD ve Yunanistan ortak yapımı dram türündeki film özetle şöyle:

"13 yaşındaki Jake ve ailesi, ölen dedesinin Brooklyn'deki evine taşınır. Alt katlarındaki, dedelerinin yakın arkadaşı Leonard yalnız yaşayan bir kadındır ve Jake ile aynı yaşta, Tony adlı bir oğlu vardır. İki çocuk çok yakın arkadaş olurlar. Sessiz Jake ressam, atılgan Tony ise oyuncu olmak istemekte ve sanat lisesine girme hayali kurmaktadırlar Ancak dükkanın yeni sahibi olan Jake'in ailesi, Tony'nin annesinden yüksek kira istediğinde işler karışır."

4. Toz Ol

Jackie Chan, Johnny Knoxville, Bingbing Fan ile Eric Tsang'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Renny Harlin üstlendi.

Komedi türündeki film, mafya ile başını derde sokan yeğenine yardım edebilmek için arayışa giren Hong Kong'lu bir dedektifin Moğolistan'dan Çin'e, Makau'ya ve Hong Kong'a uzanan macerasını konu alıyor.

5. Lanetli Mesaj

Simon Verhoeven'in yönettiği filmde Alycia Debnam Carey, William Moseley, Connor Paolo ile Brit Morgan gibi isimler rol aldı.

Gerilim türündeki Almanya yapımı film, okuduğu üniversitenin en popüler öğrencilerinden olan ve aynı zamanda sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç bir kızın, günün birinde Marina adında çok da tanımadığı aynı sınıftan bir kızın Facebook'tan arkadaşlık isteğini kabul etmesinin ardından başına gelen olayları beyaz perdeye taşıyor.

6. Azem 4: Alacakaranlık

Volkan Akbaş'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Sibel Curciali, Reyhan İlhan, Alaattin Sakar, Mert Ünsal, Aynur Aykut gibi isimler oynuyor.

Olaylara konu olan gerçek mekanlarda çekimleri yapılarak izleyicinin beğenisine sunulan Azem serisinin ilk üç filmi gibi serinin dördüncü filmi olan 'Azem 4: Alacakaranlık'ta da gerçek hikayelerin izi sürülmeye devam ediyor.

7. El Değmemiş Aşk

Umut Kırca'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu, başrollerinde Ceren Moray, Emre Karayel, Begüm Kütük gibi isimlerin yer aldığı 'El Değmemiş Aşk', karmaşık bir aşk üçgenini konu ediniyor.