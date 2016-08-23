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Kültür-Sanat

Hollwood yapımı 'Ben Hur'dan Haluk Bilginer’li afiş

Haluk Bilginer'in rol aldığı Hollywood yapımı 'Ben-Hur' filmi 9 Eylül'de vizyona girecek

23 Ağustos 2016 23:33

9 Eylül tarihinde vizyona girmesi planlanan Hollywood yapımı 'Ben-Hur' filminde rol alan Haluk Bilginer için özel olarak hazırlanan afiş yayımlandı.

İntikam için ülkesine dönen fakat yolculuğu bir arınma hikâyesine dönüşen 'Ben Hur'un oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer'in yanı sıra, Rodrigo Sanataro, Ayalet Zurer, Pilou Asbaek, Sofia Black D'Elia ve Morgan Freeman gibi isimler yer alıyor.

Roma Ordusunda subay olan kardeşi 'Messela' tarafından haksız bir şekilde ihanetle suçlanan prens Judah Ben Hur'un hikayesini anlatan,  'Ben-Hur' filminde Haluk Bilginer' in rol aldığı geçen sene set fotoğraflarıyla basına yansımıştı.

Hazırlanan afiş şöyle:

 

 

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