Haluk Bilginer'in adı Ben-Hur filminin jeneriğinde yanlış yazıldı

Yarın vizyona girecek Hollywood yapımı “Ben-Hur” filminin jeneriğine Haluk Bilginer’in adı yanlış yazıldı.

Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures ortaklığında çekilen, Pilou Asbaek, Sofia Black D’Elia ve Morgan Freeman’ın yanı sıra Haluk Bilginer’in de rol aldığı filmin Türkiye’deki basın gösterimi dün yapıldı.

Simonides karakterine hayat veren Haluk Bilginer’in adı, jenerikte ‘Haluk Biligner’ olarak yazıldı. Ve film, bu yanlışlık düzeltilmeden beğeniye sunuldu. Film için yurtdışında düzenlenen ön gösterimde de Haluk Bilginer’in sahnelerinin azaltıldığı öğrenildi.