T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Haluk Bilginer'in adı Ben-Hur filminin jeneriğinde yanlış yazıldı

Film için yurtdışında düzenlenen ön gösterimde de Haluk Bilginer’in sahnelerinin azaltıldığı öğrenildi

08 Eylül 2016 12:37

Yarın vizyona girecek Hollywood yapımı “Ben-Hur” filminin jeneriğine Haluk Bilginer’in adı yanlış yazıldı.

Paramount Pictures ve Metro-Goldwyn-Mayer Pictures ortaklığında çekilen, Pilou Asbaek, Sofia Black D’Elia ve Morgan Freeman’ın yanı sıra Haluk Bilginer’in de rol aldığı filmin Türkiye’deki basın gösterimi dün yapıldı. 

Simonides karakterine hayat veren Haluk Bilginer’in adı, jenerikte ‘Haluk Biligner’ olarak yazıldı. Ve film, bu yanlışlık düzeltilmeden beğeniye sunuldu. Film için yurtdışında düzenlenen ön gösterimde de Haluk Bilginer’in sahnelerinin azaltıldığı öğrenildi.

ETİKETLER

Haluk BilginerBen Hur

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24