Bu hafta 6 yeni film beyazperdede izleyicisiyle buluşacak

Bu hafta 6 yeni film beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken 'Hızlı ve Öfkeli 8', geçtiğimiz sene geçirdiği trafik kazasıyla hayatını kaybeden Anton Yelchin'in başrolünde olduğu 'Dehşet Odası' haftanın dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.

'Hızlı ve Öfkeli 8 / The Fate of the Furious'

13 Nisan itibarıyla ülkemizde gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 8, oyuncu kadrosuna Charlize Theron ve Helen Mirren gibi iki usta ismi katarak ekibin en zorlu görevlerinden birine odaklanıyor.

'Dehşet Odası / Green Room'

Geçen sene hayatını kaybeden Anton Yelchin ve Imogen Poots'un başrolünü paylaştığı korku filmi Dehşet Odası'nın yönetmenliğini Jeremy Saulnier üstleniyor.

'Kartal Avcısı Kız / The Eagle Huntress'

Otto Bell'in yönettiği belgesel Kartal Avcısı Kız, Moğolistan'ın Bayon-Ölgii bölgesinde yaşayan Ayçolpan'ın hikâyesiyle asırlardır süregelen kartal eğitme geleneğine odaklanıyor.

Mezeci Çırağı

Battal Karslıoğlu'nun yazıp yönettiği Mezeci Çırağı, Mezeci İsmail Hakkı ve oğlu Özkan etrafında dönen hikâyeleri ele alıyor.

'Otopsi / The Autopsy of Jane Doe'

André Øvredal'ın yönetmenliğini üstlendiği The Autopsy of Jane Doe, kimliği tespit edilemeyen bir cesedin otopsisini gerçekleştiren iki adli tıp çalışanının başından geçenleri anlatıyor.

'Yaşamak Güzel ŞeY'

Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit'in, başına gelen talihsiz bir olayla yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor.