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Hızlı ve Öfkeli 8'in setinden ilk fotoğraf paylaşıldı

Hızlı ve Öfkeli 8 (Fast and Furious) 14 Nisan 2017'de gösterime girecek

08 Haziran 2016 13:39

Fast and Furious'da (Hızlı ve Öfkeli) Dominic karakterini canllandıran Vin Diesel, sekizinci filmin setinden ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre, 21'inci yüzyılın en büyük serilerinden biri olan Fast & Furious'ın (Hızlı ve Öfkeli), sekizinci filminden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı. Araba sevenlerin izlediği film olmaktan çıkarak gişe rekorlarını zorlayan hatta Türkiye'den tüm zamanların en çok izlenen filmleri arasında ilk 20'ye kadar yükseldi.

F8 etiketi

 

Ekip üyelerinin tam kadro yer aldığı fotoğrafta Charlize Theron ve Michelle Rodriguez'in arasında poz veren 48 yaşındaki Diesel, paylaşımını "F8" etiketiyle yaptı. Serinin New York'ta geçen yeni macerası 14 Nisan 2017'de gösterime girecek.

 

Hızlı ve Öfkeli 8'in (Fast and Furious) ilk fragmanı

 

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