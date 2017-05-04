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“Bu gazetecilik değil; cinayeti meşrulaştırmak, ortak olmaktır!..”

HDP'li Beştaş'tan Habertürk'e tepki...

05 Mayıs 2017 21:19

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak’ın Silopi ilçesinde polis tankerinin evlerinde uyurken iki çocuğu ezerek öldürmesini “Panzer uykuda yakaladı” başlığıyla haberleştiren Habertürk’e tepki gösterdi.

Silopi'de 3 Mayıs'ta meydana gelen olayda Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakta zırhlı polis panzeri Mesut Yıldırım isimli vatandaşın evine girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ezilerek ölümlerine neden oldu.

Habertürk, olayı bugün (5 Mayıs 2017) birinci sayfasında “Panzer uykuda yakaladı” başlığı ile verdi.

Haber başlığı sosyal medyada eleştirilirken HDP’li Beştaş da sert tepki gösterdi.

Beştaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Bu habercilik,gazetecilik değil. Cinayeti meşrulaştırmak, ortak olmaktır….” ifadelerini kullandı. Beştaş’ın mesajı şöyle:

ETİKETLER

Meral Danış BeştaşHabertürkPanzeruyku
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