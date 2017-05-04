Silopi'de polis panzeri, 2 çocuğu uykuda ezerek öldürdü!

Silopi'de, Karşıyaka Mahallesi 715’inci sokakta dün saat 23.50’de meydana gelen olayda, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle, Mesut Yıldırım'ın evine çarparak içeri girdi. Girdiği odanın karşı tarafına kadar giden polis panzeri, duvar ve kolonları yıkarken, içerde yatakta uyuyan 7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan kardeşlerin ölümlerine neden oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Selim Yalçın'ın haberine göre, olayın duyulmasının ardından kaza bölgesine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedilerek, ezilme sonucu can veren 2 kardeşin cenazeleri Silopi Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Hastane morgunda yapılan otopsi ardından 2 kardeş, toprağa verilirken, baba Mesut Yıldırım Hz. Osman Camii’nde kurulan taziyede, başsağlığı dileklerini kabul etmeye başladı.

"Polis alkollüydü" iddiası

Mahalle sakinleri polis panzerini kullanan kişinin alkollü olduğunu iddia ederken, iddialarla ilgili yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. Kazaya neden olan polis panzerinin MHP İlçe Binası’nı korumakla görevli olduğu belirtildi. Cumhuriyet Savcılığı, 2 çocuğun ölümüne neden olan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Valilik "alkol" iddiasını yalanladı

Valilik, polislerin alkol iddiasını yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Silopi ilçesinde, 4 Mayıs 2017 gece saat 00.30’da,b ir polis aracının, bir vatandaşımızın evinin duvarına çarpması sonucu iki evladımızın yaşamını yitirmesi, bizleri son derece üzmüş ve derinden sarsmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, şoför polis memurunun nefes kontrolü ve kan tahlilinde alkol bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu adli ve idari olarak her yönüyle incelenmektedir.

HDP’den açıklama

HDP'den konuya ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

Silopi’de dün gece saatlerinde, polislerin sürdüğü Akrep tipi zırhlı araç, bir evin duvarını yıkarak evde uyuyan iki çocuğun ölümüne sebep olmuştur.

7 yaşındaki Muhammet ve 6 yaşındaki Furkan Yıldırım’ın öldürülmesine dair şu ana kadar yetkililer tarafından hiçbir resmi açıklama yapılmamıştır. İki çocuğun vahşice öldürülmesi adeta örtbas edilmeye çalışılmakta, normalleştirilmek istenmekte, “kader” denilmektedir.

İçişleri Bakanlığı’na ve Valiliğe soruyoruz, görgü tanıklarının iddia ettiği üzere, Akrep aracını kullanan polislerin sarhoş olduğu doğru mudur? Bu polisler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

Polisler tarafından öldürülmüş olan Uğur Kaymaz’dan, Nihat Kazanhan’dan, Tevriz Dora’dan, Berkin Elvan’dan ve ismini sayamayacağımız kadar çok nice çocuktan biliyoruz ki, hiçbir çocuğun öldürülmesi “kaza” ya da “kader” denilerek açıklanamaz, hafifletilemez, normalleştirilemez.

Bu olayın sorumluları hakkında derhal yasal işlemler başlatılmalı ve kamuoyu vicdanı ile evrensel hukuk kuralları çerçevesinde adalet sağlanmalıdır.

Bu olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururken, Muhammet ve Furkan Yıldırım için rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz.