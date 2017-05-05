İçişleri Bakanı’na Silopi’de polis panzerinin ezerek öldürdüğü çocuklar için soru önergesi

HDP, Silopi'de zırhlı araçla bir evin duvarını yıkarak içeri giren ve iki kardeşin yaşamını yitirmesine neden olan polisleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

HDP Şırnak Milletvekilli Leyla Birlik, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Karşıyaka mahallesinde devriye gezen polislerin kullandığı Akrep tipi zırhlı aracın bir evin duvarını yıkarak içeri girip 7 yaşındaki Muhammet ile 6 yaşındaki Furkan Yıldırım'ın ölümüne sebep olmasını Meclis gündemine taşıdı.

dihaber'de yer alan habere göre, Birlik verdiği önergede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

* Söz konusu olayda zırhlı aracın içinde kaç polis vardı? Zırhlı araç içerisindeki kamera kayıtları incelenip bu polislerin kimlikleri tespit edilmiş midir?

* 6-7 yaşlarındaki iki kardeşin ölümüne sebep olan güvenlik güçleri hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? İki çocuğun ölümüne sebep olan güvenlik güçlerinin, soruşturmanın her aşamasında uluslararası insan haklarına uygun, kamuoyunu tatmin edecek, adil ve şeffaf bir şekilde yargılanmaları sağlanacak mıdır?

* Taziye yerine giden Şırnak Valisi Ali İhsan Su kamuoyunun vicdanını rahatlatacak açıklama yapmak yerine, yaşanan bu vahim olayı "kader" olarak nitelendirmesini nasıl açıklarsınız? Şırnak Valisi Ali İhsan Su’yun yaşanan vahim olayı “kader” olarak nitelendirmesi yapılması gereken adil yargılamanın sonucunu nasıl etkileyecektir?

* 2002 yılından bu yana zırhlı araçların devriye gezmeleri esnasında çarpma ve ezmeden kaynaklı kaç sivil ölmüş ve kaçı yaralanmıştır?

* Söz konusu olay gibi yurttaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan ve günlük yaşamını sekteye uğratan bu tür olaylara sebebiyet veren zırhlı araçların mahallelerde, sokaklarda ve çarşı merkezlerinde hız sınırını da aşarak devriye gezme gibi uygulamalarına son verilecek midir?