Silopi’de öldürülen çocuklar için Meclis'te araştırma talebi

HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, Şırnak’ın Silopi ilçesinde, 4 Mayıs 2017 gecesi polislerin kullandığı akrep tipi zırhlı aracın bir evin duvarını yıkarak evde uyuyan iki çocuğun ölümüne neden olduğu olayın sorumlularının tespit edilmesi ve olayın aydınlatılması için araştırma önergesi verdi.

Yaşam hakkı ihlalleri

bianet'te yer alan habere göre, önergenin gerekçesinde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın verilerine ve birçoğu KHK’larla kapatılan hak örgütlerinin yayımladıkları raporlara göre yalnızca 2014 ve 2016 yılları arasındaki üç yıllık dönemde 116 çocuk yaşamını yitirmiştir.

“Bu ölümlerin önemli bir kısmı zırhlı araçlardan açılan ateşler ve/veya zırhlı araçların ilçe ve kent merkezlerindeki cadde ve sokak aralarında aşırı hız yaptıkları esnada çarpmaları ile kolluk kuvvetlerinin faili olduğu ölümlerdir.

“Söz konusu ölümlerin en önemli nedenlerinden biri de kolluk kuvvetlerinin işleyebilecekleri muhtemel suçlar nedeniyle onları yargılanmalarını engelleyecek kanun maddelerinin geçirilmiş olmasıdır.”

Cezasızlık

Gerekçede benzer suçların cezasızlıkla sonuçlandırılmış olması ve “İç Güvenlik Yasası” eleştirildi ve şöyle denildi:

“2015 yılında kolluk güçlerine bir ödül gibi bahşedilen ‘İç Güvenlik Yasası’ ile koruma zırhı verilmiştir. Bu durum da, hak ihlallerine karışan asker ve polisleri yasal korumaya almış ve hak ihlallerinin artmasına neden olmuştur.”

Tanıkların iddiaları

Önergede, Silopi’deki olayın görgü tanıklarının iddialarına da yer verildi.

“Görgü tanıklarının iddialarına göre zırhlı aracın şoförü olan polis ile aracın içindeki diğer polisler alkol kullanmış ve hız sınırını kat be kat aşarak Yıldırım ailesinin evinin duvarına çarpmıştır.”

"Valilik zımni destek veriyor"

Valilik açılmasında yer alan “bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi de eleştirildi.

“Valilik, bu açıklama ile bu vahşeti yapanların değil polislerin alkollü olduğu iddiasının peşine düşmüştür. Valilik bu tutumu ile iki çocuğun uykusunda ölümüne neden olan faillere zımni bir destek vermekte ve aynı zamanda bu kişileri teşvik etmektedir.”

Bünyamin, Hakan, Nihat...

Önergede daha önce Silopi’de yaşanan benzer olaylar da hatırlatıldı.

“7 Haziran 2016 günü, Cizre’nin Alibey Mahallesinde 6 yaşındaki Bünyamin Bayram ile 24 Ekim 2016 günü Cizre’nin Nuh Mahallesinde 5 yaşındaki Hakan Sarak da zırhlı aracın çarpmasıyla aynı şekilde hayatlarını kaybetmişlerdir.

“Bünyamin Bayram, Hakan Sazak, Nihat Kazanhan ve daha onlarca çocuğun cinayetiyle ilgili hukuki ve idari sürecin adalet temelinde yürütülmemesi sonucunda bu olay tekrar etmiştir.”

“Sorumlular sadece polisler değil”

Olayın sorumluları hakkında yasal işlem yapılmasının istendiği önergede, sorumluların sadece olaya karışan polisler olmadığı da vurgulandı.

“Silopi’de iki çocuğun ölümü ile sonuçlanan olayın müsebbipleri sadece olaya karışan polisler değil, bu polislere halkın evini zırhlı araçlarla yıkacak kadar yasal koruma ve tolerans sağlayan siyasi iktidar, ilgili bakanlıklar ve idari amirlikler de sorumluluk sahibidir.”

Tanrıkulu: Açıklama yapılmaması skandal

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da bir açıklama yaparak iki çocuğun öldürülmeleriyle ilgili olarak “henüz başbakan ve cumhurbaşkanından açıklama yapılmamış olması skandaldır” dedi.

“İki çocuğun yataklarında öldürülmesi bir ülke için sarsıcı olacakken, başta cumhurbaşkanı olmak üzere en üst düzeyde tüm yetkililerin açıklama ve taziyelerini gerektirirken, ne yazık ki olay sıradan bir vaka olarak geçiştirilmek istenmektedir.

“Ancak bu olay geçiştirilemeyecek kadar ağır ve acıdır."

Tanrıkulu olayın sorumlularının cezalandırılmasını da istedi.

“Bu olayın sorumluları en ağır şekilde cezalandırılmalı ve en tepe noktasındaki yetkililer sorumluluklarını kabul ederek bir an önce Yıldırım ailesinden özür dilemelidirler.”