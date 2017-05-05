Silopi'de polis panzerinin uykularında öldürdüğü iki çocuğun amcası olay anını anlattı

Silopi'de zırhlı polis panzerinin eve girerek ölmesine sebep olduğu iki kardeşin amcası Suat Yıldırım (31), olay anını anlattı. Yıldırım, "Ağabeyim Mesut, yengem ve odada oturuyorduk. Çocukları saat 23.00 gibi uyutmuştuk. Salonda yer yatağında yatıyorlardı. Deprem gibi bir ses geldi. Bomba patladı sandık. Hemen salona geçtik. Araç evin içine girmişti. Polisler aracın içinde yoktu. Çıkıp gitmişler" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mehmet Selim Yalçın'ın haberine göre, Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokakta dün gece saat 23.50'de, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle Mesut Yıldırım'ın evine çarptı. İçeri giren ve karşı tarafa kadar ilerleyen panzer, duvar ve kolonları yıkarken, yer yatağında uyuyan Muhammet (7) ile kardeşi Furkan’ı (6) ezdi. 2 kardeşin cenazeleri, Silopi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından bugün toprağa verildi. Şırnak Valiliği, olayda sürücünün alkollü olduğu iddialarını yalanladı.

Savcılık, soruşturma başlattı. Ölen kardeşlerin amcası Suat Yıldırım (31), olay anını Hürriyet’ten İsmail Saymaz'a anlattı: “Ağabeyim Mesut, yengem ve odada oturuyorduk. Çocukları saat 23.00 gibi uyutmuştuk. Salonda yer yatağında yatıyorlardı. Deprem gibi bir ses geldi. Bomba patladı sandık. Hemen salona geçtik. Araç evin içine girmişti.Polisler aracın içinde yoktu. Çıkıp gitmişler.”

Valilikten açıklama

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Silopi ilçesinde, 4 Mayıs 2017 gece saat 00.30’da,b ir polis aracının, bir vatandaşımızın evinin duvarına çarpması sonucu iki evladımızın yaşamını yitirmesi, bizleri son derece üzmüş ve derinden sarsmıştır. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada şoför polis memurunun alkollü olduğu iddiaları gerçeği yansıtmamakta olup, şoför polis memurunun nefes kontrolü ve kan tahlilinde alkol bulunmadığı tespit edilmiştir. Konu adli ve idari olarak her yönüyle incelenmektedir” denildi.