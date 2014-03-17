BTK Başkanı internette erişime engelleme sürecini anlattı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer , geçen günlerde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayıyla yürürlüğe giren ‘İnternet Yasası’ ve internette erişimi engelleme sürecini anlattı. İnternet yasasıyla özel hayatın korunduğunu belirten Acarer “Vatandaş doğrudan sulh ceza mahkemesine gidiyor. Mahkeme kararını 24 saatte verip ESB’ye göndermek zorunda. ESB kararı yorumsuz uygulayacak. Vatandaşın aynı zamanda 24 saat içinde en geç mahkemeye gitmesi lazım, mahkeme de 48 saat içinde kararını verecek. Eğer özel hayatın gizliliği ile ilgili bir konuysa bu durumda TİB başkanı re’sen devreye giriyor. Birliğe söylüyor ve engelletiyor. Aynı vatandaş gibi 24 saat içinde mahkemeye gitmek zorunda mahkeme 48 saat içinde kararını veriyor” dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, yeni internet yasasının, internetin yasaklanması olmadığını sadece kişilik haklarının korunmasına yönelik bir adım olduğunu söyledi. Acarer, “Böylece hem tapeler ile şantaj yapma devri bitecek hem de yasa dışı kasetler ile şirketler batırılamayacak” dedi. Acarer, şunları söyledi:

Herkese saldırabilirler

Yasal olmayan ses kaydı, video, fotoğraf bunların paylaşılmasına herkesin karşı çıkması lazım. Kişinin rızası yoksa onun oraya konması kişilik hakkının ihlalidir. Yasal bir dinlemede özel hayatı ilgilendiren bir video kaydedilip internete konamaz. Koyan suç işler. Çünkü bugün bana yarın başkasına diğer gün size yapabilirler. Çünkü bunlar yarın şantaj olarak kullanılacak. Diğer gün bir firma diğerini batırmak için, rekabet için kullanılacak. Ancak bu internet yasası ile hem tapeler ile şantaj yapma devri bitecek hem de yasa dışı kasetler ile şirketler batırılamayacak. Türkiye’de izleme ve dinleme yetkisine sahip 3 kuruluş var. MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat. Dinlemeyi de mahkeme kararıyla yapar. Bu kurumlar savcılık üzerinden mahkeme kararını alıp TİB’e gönderir. Başkanlık da mevzuata uygun mu diye bakar sonra da ileriye dönük dinleme yapar. Ama neticede mahkeme kararı vardır.

Kaç çocuk intihar etti

Özel hayatın gizliliği konusunda ise tam bir facia yaşanıyor. Kaç çocuk intihar etti bu yüzden. Neden çaresizlikten, engelleyemiyor ve o video kimin elindeyse mahkeme kararı olsa dahi yayınlanmaya devam ediyor. Getirilen yöntemlerle mağduriyetin büyük ölçüde önlenmesi sağlanıyor aslında. Mahkeme kararını alan vatandaş ne yapıyor bakanlığa müracaat ediyor, savcılığa gidiyor. TİB’e müracaat ediyor veya BTK’yı arıyor. Ben kaç defa şahit oldum. Telefonda ağlayanlar, hakaret edenler, intihar edeceğim diyenler,Çünkü adamın gözü dönmüş. Mahkeme de haklı görmüş. 5651’deki bu düzenlemenin ihtiyacı aslında uygulamadaki çözümsüzlükten kaynaklanıyor.

Yeni sistem nasıl işleyecek

Acarer, “19 Mayıs’ta kurulacak Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) kurulacak ve teknik altyapı oluşturulacak. Vatandaş doğrudan sulh ceza mahkemesine gidiyor. Mahkeme kararını 24 saatte verip ESB’ye göndermek zorunda. ESB kararı yorumsuz uygulayacak. Vatandaşın aynı zamanda 24 saat içinde en geç mahkemeye gitmesi lazım, mahkeme de 48 saat içinde kararını verecek. Eğer özel hayatın gizliliği ile ilgili bir konuysa bu durumda TİB başkanı re’sen devreye giriyor. Birliğe söylüyor ve engelletiyor. Aynı vatandaş gibi 24 saat içinde mahkemeye gitmek zorunda mahkeme 48 saat içinde kararını veriyor” dedi.

Bir yazı yüzünden site kapatılıyordu

Acarer, “Eski yasaya göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bizi eleştirdi ama ne dedi. AİHM internet yasasında bu düzenlemeyi istedi aslında. AİHM’in yaptığı eleştiri yazının çıkartılması diyor. Mahkeme kararı fakat o sitede binlerce yazı var onlar da gayet normal yazı. Fakat o URL’den yazıya erişemediği için mahkeme kapatma kararı veriyor. Siteyi kapatıyor. Bu site sahibi AİHM’e gidiyor. AİHM kararında diyor ki: “Karar ölçüsüzlük ilkesine aykırı. Bir içerik yüzünden binlerce şeyi kapattınız bu olmadı ve bununla ilgili bir önlem alınması gerekli” diyor. Yeni uygula AİHM’e de uygun bir şey” dedi.