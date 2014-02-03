BTK Başkanı: T24'e gönderilen tebligatta hata yapıldı, inceleme başlatıldı

BTK Başkanı Tayfun Acarer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın Meclis'te yönelttiği soru önergesinin T24 tarafından yayımlanması sonrası 'yayından kaldırılması' istemiyle gönderilen tebligat ile ilgili olarak hata yapıldığını ve söz konusu kararın kaldırılacağını ve gerekli incelemenin başlatıldığını belirtti.

Habertürk'e konuşan Acarer, gönderilen tebligata ilişkin, "Bilgimiz dışında hatalı olarak bir tebligat gönderilmiş. Kimin gönderdiğini bilmiyoruz ancak gerekli incelemeler başlatıldı" dedi.

BTK ve TİB ise söz konusu önerge ile ilgili ‘’sehven haber niteliği taşıyan içerikleri barındıran internet sitelerine de "uyarı mesajı" gönderildiğini ve konuyla ilgili incelemenin yürütüldüğünü’’ bildirdi

BTK ve TİB, T24 başta olmak üzere haberi yayınlayan çeşitli web sitelerine ve Umut Oran’ın kişisel web sitesine ‘’gereğinin derhal yapılması’’ istemiyle uyarı göndermişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/55 ve 2014/66 sayılı kararları çerçevesinde, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından yapılan bildirimlerde, sehven haber niteliği taşıyan içerikleri barındıran İnternet sitelerine de uyarı mesajı gönderilmiştir" ifadesine yer verildi. Açıklamada, konuyla ilgili incelemenin yürütüldüğü kaydedildi.

BTK ve TİB'in, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararını gerekçe göstererek T24’ün "CHP’li Oran’dan Erdoğan’a: Sabah ve ATV için satın alma talimatı verdiniz mi?" başlığıyla yayınlanan ve Umut Oran’ın soru önergesini içeren haberin çıkarılmasını istemişti. Söz konusu haberde, yayın yasağı getirilen 17 ve 25 Aralık soruşturmaları kapsamında mahkeme kararlarıyla dinlenen herhangi bir telefon konuşmasına ilişkin tape bulunmamakta.

T24’e gönderilen uyarı mesajı yine aynı soru önergesi nedeniyle Umut Oran’ın kişisel sitesine ve Gerçek Gündem'e de gönderilmişti.

Lütfi Elvean: Sayın Oran'la görüşüp durumu kendisine izah ettim

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın Meclis'e verdiği soru önergesine yönelik Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın aldırdığı yayın yasağına ilişkin "Dün Sayın Oran'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yine bugün de Sayın Oran'la görüşüp durumu kendisine izah ettim. Sehven yapılmış bir hata" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ın Sabah ve ATV'nin satışıyla ilgili Başbakan hakkında Meclis'e verdiği soru önergesine yönelik Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) aldırdığı yayın yasağının hatırlatılması üzerine Elvan, "Mahkeme kararında haber niteliği taşıyan hususlar ayrı tutulmuş dolayısıyla çok sayıda internet sitesinin olması ve çok sayıda alanda bu bilgilerin olması nedeniyle sehven, birkaç kişiye yönelik haber sitesi niteliği taşımasına rağmen veya hiçbir şekilde uyarı gönderilmemesi gerekmesine rağmen bu şekilde sehven bir hata yapılmış. Dün ben arkadaşlarla bir toplantı yaptım ve bu toplantı neticesinde sehven yapılan bu hatayı gördük. Orada tabii şu milletvekili veya şu şahıs şeklinde değil sadece sitenin adı yer alıyor. O nedenle böyle bir hata yapmışlar. Bununla ilgili gerekli incelemeyi başlattım, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Dün Sayın Oran'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yine bugün de Sayın Oran'la görüşüp durumu kendisine izah ettim. Sehven yapılmış bir hata. Listede çok sayıda internet sitesinin yer alması nedeniyle arkadaşlarımız her internet sitesinin içeriğine bakıp böyle birşey yapmamışlar, rutin bir yazışma şeklinde bunu göndermişler. İlgili ve yetkili kişiye şeklinde. Bundan sonra bu tür hatalar olmayacak" diye konuştu.