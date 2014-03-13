Ala'dan BTK Başkanı’na: Yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız, siktir et!

25 Aralık’ta İçişleri Bakanlığı’na atanan eski Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayımlandı. Kayda göre, Taraf gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun sitesinin kapatılması hakkında Ala, “Mahkeme kararı yok” diyen Acarer’e “İdarenin önleme yetkisi vardır. Bundan hiç çekinmeyin. Onu yapmayan savcı hakkında suç duyurusu olur” yanıtını veriyor. Görüşmede Ala olduğu öne sürülen kişi, “Ya kardeşim, biz yasa yapan yeriz, gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar, sizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız” diyor ve ekliyor: “Koca yüzde 50 oy almış partinin iradesini söylüyorum ben, boş ver gerisini, siktir et affedersin.”

Youtube’da “Başçalan” adlı hesaptan paylaşılan dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ile BTK Başkanı Tayfun Acarer arasında geçtiği öne sürülen bir telefon kaydı dolaşıma sokuldu. Geçen günlerde aynı hesaptan, Ala ve İstanbul Valisi Avni Mutlu’ya ait olduğu öne sürülen bir kayıt yayımlanmıştı. İlgili kayıtta Ala, Yeni Dönem’de 17 Aralık operasyonundaki savcılık ifadelerini yayınlaması nedeniyle sitenin sahibi Baransu’nun derhal gözaltına alınması gerektiğini söyleyerek, “Savcı bir şey diyorsa savcıyı da alın” diyordu. Yeni kayıtta Efkan Ala olduğu öne sürülen şahıs, aynı sebeplerle Yeni Dönem sitesinin kapatılması hakkında Acarer ile görüşüyor.

Bugün gazetesi ve Gazeteciler.com gibi farklı mecralarda haberleştirilen ve yasal yollardan yapılıp yapılmadığı kuşku uyandıran kayıtta özetle şunlar konuşuluyor:

Efkan Ala’yı arayan BTK Başkanı Acerer, “bir önceki gün bir bakanın söylediğini” aktardığı Yeni Dönem sitesinin kapatılması hakkında “mahkeme kararı konusunda bir girişim olmadığını” aktarıyor. Konuya ilişkin olarak önce “İstanbul kendiliğinden de harekete geçecekti, savcılar geçecek” diyen Ala, daha sonra “Sonra onu masaya yatıracağız, tamam, sabahleyin ben aradım da” diyor. Baransu’nun “Mahkeme kararı yok” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmasından bahseden Acerer’i, Efkan Ala olduğu öne sürülen kişi özetle şöyle yanıtlıyor:

“Yapsınlar kardeşim, mahkeme kararı, orada gizli belgeleri yayınlıyor. Bak rahat olun, idarenin şeyi önleme yetkisi vardır. Bundan hiç çekinmeyin. Onu yapmayan savcı hakkında suç duyurusu olur. (…) Bunu suçüstü halidir bu. Hoşuma gitmiyor. Yayınlar eyvallah ama bu mahkeme kararlarını yayınlıyor. Bu gizli. Buna siz müdahale etmeseniz suç. (…) Adalet Bakanı’mız da oraya gidecek siz merak etmeyin.”

‘Gerekirse yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız’

Ala, Tayfun Acarer’in “Yani bizim bu Youtube” diye başlayan cümlesini keserek konuşmasına “Ya kardeşim, biz yasa yapan yeriz, gerekirse hangi yasa yapılıyorsa onu yapar, sizin yaptığınızı suç olmaktan çıkarırız” ifadesini kullanıyor.

‘Yüzde 50 oy almış partinin iradesini söylüyorum, siktir et’

Efkan Ala, konuşmanın devamında Acarer’e, “Koca yüzde 50 oy almış partinin iradesini söylüyorum ben, boş ver gerisini, siktir et affedersin. Hiç önemli değil” diyor. Konuşma Acarer’in “Tamam oldu sayın müsteşarım” ifadesiyle sonlanıyor.

Baransu: TİB, Çolakkadı istedi biz kapattık diyor

Mehmet Baransu’nun kısa süre önce kurulan internet sitesi 19 Aralık 2013’te kapatıldı ve Baransu takip eden günlerde şu mesajları Twitter hesabından paylaştı:

“TİB, Turan Çolakkadı (dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı – T24) istedi biz siteyi kapattık diyor. Çolakkadı ben istemedim diyor.”

“TİBe yazı yazmıyor. kapisinin onunde eylem yapiyorum. Bu hukuksuz eyleme karsı Çolakkadının kapısının önünde eylem yapıyorum.”

“Müdahale yapmak istiyorlar polisler bana. Özel güvenlik de geldi. Bu hukuksuzlugu dünyaya duyurmak icin başsavcinin odasinin önünde bekleme eylemindeyim. Koridor polis kaynıyor.”

“Güvenlikciler yanda bekliyor. Bu hukuksuzluga, yasadışı kapamaya dur diyecek bir yetkili arıyoruz. Cumhurbaskanı bile sessiz. Sayın Çolakkadı kapatın diye talebiniz yoksa yaziniza istinaden neden sitem kapatildi.”

“Avukatima verdiginiz yaziyi TİB’e neden gondermiyorsnuz. Turan Çolakkadı benimle görüsmekten cekiniyor. Habire polis geliyor. Polisler size mudahale etmeden bu isi çözmek istiyoruz diyorlar. Bekliyoruz. Çolakkadı îsrarla hukuksuz eylemle ilgili bizimle görüşmüyor.”

“TİBle telefonla görüstum. Hukuksuz karara imza atan Baskan vekili Barış Yaslana karari ilettik. Telefonlara cikmaktan kaciyor.”

“Muz cumhuriyeti. Tum kapilar kapalı. Herkes hukuksuzluk yaptîgini biliyor. Cevaplari yok. Konusamiyorlar.”

“Gereken birazdan yapilacakmis. Guvenlige haber verildi.”

Taraf böyle duyurmuştu

Taraf gazetesinin 21 Aralık 2013 tarihli nüshasında Yeni Dönem sitesinin kapatılmasını Ayfer Çalıkıran imzasının yer aldığı şu haberle duyurmuştu:

Sansürde yenidönem.com

Hükümet yetkilileri, Türkiye gündemini sarsan rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna ilişkin ayrıntıların yazılı ve görsel medya ile internet sitelerinde yer almasının doğru olmadığını söyledi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK ve TİB’e yayınlara müdahale hakkında bir yazı gönderdi. Ancak iddialar yayınlanmaya devam etti. Bunun üzerine ise kapatılan tek site, Taraf yazarı Mehmet Baransu’nun kısa süre önce kurduğu haber sitesi yenidonem.com oldu.

Sadece tek siteye

Mehmet Baransu’nun sitesinden saatler önce aynı fotoğrafları ve bilgileri paylaşan tv, gazete ve internet sitelerine hiçbir işlem yapılmadı. Bu hukuksuzluk sadece Baransu’nun sitesi olan yenidonem.com’a uygulandı.

Baransu’nun sitesi yenidonem.com’un kapatılmasına yönelik kararın başlangıcı sayılan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı tarafından RTÜK, TİB ve İstanbul’daki Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen resmî yazı ise şöyle: “Medyada yolsuzluk soruşturması olarak adlandırılan soruşturmaya yönelik yazılı, görsel medyada ve internet sitelerinde soruşturmanın gizliliğini ihlal edecek ve kişileri suçlu gösterecek mahiyette çok sayıda yayın yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kendi yetki alanında gerekli soruşturmaları ve işlemleri yapması gerekmektedir.”

Ancak gönderilen yazıda Baransu’nun sitesine yönelik herhangi bir ifade bulunmuyor. Metin tüm yazılı, görsel medyayı ve internet sitelerini kapsıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tutanağına göre, Baransu’nun sitesi yenidonem.com’da yayınlanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna dair haberler hakkında, “Gizliliğin ihlali suçunu oluşturacak nitelikte bilgi, belge, açıklamaların bulunduğu kanaatine varılarak soruşturma başlatıldığı” dile getiriliyor.

Bu kararın ardından Telekomünikasyon İletişim Başkanı Vekili Barış Yaslan, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na “İdari tedbirler kapsamında gecikmesinde sakınca bulunan hâl ile soruşturmanın gizliliği ihlal durumu da dikkate alınarak yenidonem.com adlı internet sitesine erişimi engelleme tedbiri uygulandığını” ibraz ediyor.

Maddi manevi tazminat davası

Baransu’nun avukatı Sercan Sakallı’nın görüşüne göre, mahkeme kararı olmadan siteler kapatılamıyor. Ancak TİB, internet siteleriyle ilgili 5651 sayılı kanunu dikkate almadan hukuksuzca Baransu’nun sitesini kapattı.

Mehmet Baransu, yaşanan çifte standartlara karşı uğratıldığı maddi ve manevi zarardan ötürü dava açmaya hazırlanıyor. Avukat Sercan Sakallı, Taraf’a konu hakkında şunları söyledi:

“Soruşturmaya yansıyan haberlerin tüm internet sitelerinde yayınlandığı dikkate alınacak olursa, Başsavcının RTÜK ve TİB’e yazdığı yazıya dayanarak sadece yenidonem.com sitesinin kapatılması hukuka aykırıdır. Öncelikli olarak yürütmeyi durdurma kararı için Ankara idare mahkemesine işlemin iptali için dava açacağız. Bundan sonraki süreçte idari işlem sebebiyle uğratılan maddi ve manevi zarardan ötürü de dava açacağız. Bunun dışında burada bir görevi kötüye kullanma ardır. TİB başkanından başlayarak bu kararı uygulayan yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağız.”