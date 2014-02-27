CHP’nin bilişim uzmanı Aksünger: BTK ve TİB’in dışında kriptolu telefonu kimse dinleyemez

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP’nin bilişim uzmanı İzmir milletvekili Erdal Aksünger, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında kriptolu iki telefonun özelliklerini tanıttı. Aksünger, “O kriptolu telefonun eğer Başbakan'ın çok kritik bir vaziyette kişiyle konuştuğu anda kriptosunun kırılması olasılığı sıfır. Bunu kırabilecek olan teknoloji yok şu anda” dedi. CHP’li vekil, “İki taraf kriptolu telefon yapıyorsa bu teknoloji kıracak bizdeki mevcut onun bahsettiği paralel, maralel yapamazlar. Dışarıdan alınan bir telefon olabilir bu kriptoluysa elindeki telefon, onunda kaynak kodlarını, şifrelerini BTK'ya vermek zorunda ithal etmek için. Burada bu telefonu BTK ve TİB'in dışında kimsenin dinleme olasılığı yok” dedi.

'Bilal Erdoğan’ı dinliyorlar'

CHP’li Aksünger, “Bilal Erdoğan ile ilgili soruşturma yapan birilerinin olduğu kesin. 17 Aralık sabahı bu kayıtlar öyle, Bilal Erdoğan'ı dinliyorlar. Bu kriptolu telefonları kimse dinleyemez. Emniyet, MİT, istihbarat bunlar da dinleyemez ama bu kod yapısını BTK'ya verdiği için ithal ederken BTK bu numaralar geldiğinde bunlar kriptolu diyorsa "dinleyemiyoruz” diyorsa BTK'dan karşı kodlarınla birlikte TİB'e verip dinletebilir bunu yasal çerçeve dahilinde söylüyorum bunu" dedi.

TÜBİTAK ile ilgili soruya da Aksünger, "TÜBİTAK Başbakan'a telefon vermişse, büyük ihtimalle, böyle olduğunu iddia etmiyorum, o kaynak kodla birileri yasal çerçeve içerisinde TÜBİTAK'tan istemiş olması lazım. TİB'e birisi diyor ki ben bu telefonu dinleyemiyorum, Bilal Erdoğan ile ilgili soruşturma yapıyorum, bunu dinleyemiyorum" diye konuştu

'Kriptonun kırılma olasılığı sıfır'

"Başbakan'ın çok kritik bir vaziyette kişiyle konuştuğu anda kriptosunun kırılması olasılığı sıfır. Bunu kırabilecek olan teknoloji yok şu anda" diyen Aksünger, Başbakan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen ses kaydına ilişkin, "Resmi bir dinlemedir. Bu resmi dinlemede büyük bir ihtimalle Bilal Erdoğan'dır dinlenen kişi. Büyük bir ihtimalle bu dinlemenin de bu tapelerin de gerekçesi Bilal Erdoğan'dır, öyle görünüyor" dedi.

'TİB’e verip dinletebilirler'

Aksünger, “ Bunlar kriptolu diyorsa "dinleyemiyoruz' diyorsa BTK'dan karşı kodlarınla birlikte TİB'e verip dinletebilir bunu yasal çerçeve dahilinde söylüyorum bunu" derken, "TÜBİTAK Başbakan'a telefon vermişse, büyük ihtimalle, böyle olduğunu iddia etmiyorum, o kaynak kodla birileri yasal çerçeve içerisinde TÜBİTAK'tan istemiş olması lazım. TİB'e birisi diyor ki ben bu telefonu dinleyemiyorum, Bilal Erdoğan ile ilgili soruşturma yapıyorum, bunu dinleyemiyorum" dedi.