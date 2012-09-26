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BTK Başkanı Acarer: Mahkeme kararıyla Youtube kapatılablir

Müslümanların Masumiyeti (Innocence of Muslims) isimli filmin YouTube'tan kaldırılması için çalışmalar başladı

26 Eylül 2012 13:47

Müslümanların Masumiyeti isimli filmin aykırı içeriklere sahip olması dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti ve söz konusu link'lerin kaldırılması için çalışmalara başladı. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer

İslam'a ve müslümanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gündeme oturan Müslümanların Masumiyeti (Innocence of Muslims) isimli filmin YouTube'tan kaldırılması için çalışmalar başladı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın talimatıyla filmin bulunduğu YouTube adresleri kaldırılacak. Ancak öncelikle YouTube'un da bu içerikleri aykırı bulup engellemesi gerekiyor. YouTube'un bu link'leri kaldırmaması durumunda ise YouTube'un daha önce de olduğu gibi tamamen kapatılma ihtimali endişe yaratıyor.

 

'Youtube'un mahkemenin vereceği kararla kapatılması mümkün'

 

Selim Öztürk imzasıyla hurriyet.com.tr'de yayımlanan habere göre, BTK Başkanı Tayfun Acarer yaptığı açıklamada YouTube'un tamamen kapatılmasının söz konusu olmadığını, sadece filmin bulunduğu söz konusu URL yani adreslerin kapatılmasının amaçlandığını dile getirdi. "YouTube videoları kaldırmazsa site tamamen kapatılabilir mi" sorusuna ise Acarer şu yanıtı verdi: "Atatürk'e hakaret içeren videolar mahkeme kararıyla kapatılmış. Olay tamamen böyle bir durumda mahkemenin vereceği karara bağlı."

 

'Türkiye'de kapatılsa dünyada izlenir'

 

Filmin YouTube'tan kaldırılma kararının ardından Twitter kullanıcıları da tepkilerini getirdi. Kimi Türkiye'de YouTube'taki link'lerin kaldırılmasının işe yaramayacağını, önemli olanın dünyada link'lerin kaldırılması olduğunu kaydederken, kimi de Google ve YouTube'u söz konusu filmi yayınladığı gerekçesiyle boykota çağırıyor.

 

Youtube 2,5 yıl engellenmişti

 

YouTube'a erişim 2008 yılında Atatürk'e hakaret içeren videolar nedeniyle kaldırılmış ve bu engelleme işlemi 2,5 yıl sonra sona ermişti. Kullanıcılar çeşitli proxy, VPN (Sanal Özel Ağ) ve DNS ayarlarıyla YouTube'a girmeye çalışmıştı.

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