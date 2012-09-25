Türkiye'den Youtube'a: İslam'a hakaret eden o filmi çıkartın...

İslam'a ve Müslümanlara hakaret ettiği ve provokatif unsurlar barındırdığı gerekçesiyle “Müslümanların masumiyeti” adlı filmin tüm dünyada ve Türkiye'de meydana getirdiği rahatsızlık sonucunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla tespit edilen URL adreslerinde bulunan video içeriğinin çıkartılması için yasal prosedür işletilmeye başlandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Müslümanların masumiyeti” adlı dini değerlere ve inançlara hakaret eden, nefret söylemi içeren filmin bir kısmı veya tamamı başta Youtube adlı video paylaşım sitesi olmak üzere birçok İnternet sitesinde yayınlandığı belirtildi.

İslam'a ve Müslümanlara hakaret içeren, provokatif unsurlar barındıran söz konusu filmin tüm dünyada ve Türkiye'de meydana getirdiği rahatsızlık nedeniyle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın talimatlarıyla tespit edilen URL adreslerinde bulunan video içeriğinin çıkartılması için yasal prosedürün işletilmeye başlandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ayrıca tüm internet servis sağlayıcılarıyla irtibat kurularak, video paylaşım sitelerinin tamamına erişim engelleme uygulanmadan, yalnızca söz konusu videoların bulunduğu URL adreslerine erişimi engelleme hususunda yapılacak çalışma konusunda da bilgi verilmiştir. Söz konusu videolara erişim, internet sağlayıcılar vasıtasıyla büyük ölçüde engellenmiştir. Uyar-kaldır yöntemi işletilerek, söz konusu URL adreslerinden video içeriğinin çıkarılması için Youtube & Google Inc. adlı şirketin Türkiye'de bulunan avukatlık bürosuna, konunun hassasiyeti izah edilerek yazılı ve sözlü bildirimde bulunulmuştur. Buna karşın Innocence of Muslims isimli filmi yayınlamaya devam eden sitelerde, video içeriğinin bulunduğu URL adreslerine mahkeme kararıyla erişimin engellenmesi için yasal süreç başlatılmıştır.”