İran'da Google, YouTube ve e-posta yasaklandı!

T24 - İran'da Google'ın şifreli araması, YouTube ve Gmail, Hotmail gibi e-posta servisleri yasaklandı. Haber Google tarafından da doğrulandı.

Arap Baharı sürecinde Mısır, Libya ve Suriye'de sık sık baş gösteren sınırlama ve yasaklar şimdi de İran'da yaşanıyor. Ülkede Google'ın şifreli araması, YouTube, Gmail, Yahoo mail ve Hotmail gibi e-posta servisleri başta olmak üzere, çoğu SSL web sayfasını engellendi.

Engellemelerin sebebinin 1979'da Şah rejimine karşı gerçekleştirilen ayaklanmanın yıl dönümüne yaklaşılması olduğu düşünülüyor. Yasak Google tarafından da doğrulandı