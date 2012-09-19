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Dünya

Youtube 'hakaret filmi' için kıskaç altında

Hz. Muhammed'e hakaret eden "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmi protesto gösterileri devam ediyor

19 Eylül 2012 14:15

Hz. Muhammed'e hakaret eden "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmi tüm tepkilere rağmen yayından kaldırmayan YouTube'u bazı ülkeler kıskaca aldı. Afganistan, Bangladeş ve Pakistan YouTube'u yasaklarken, Rusya, Suudi Arabistan ve Kırgızistan yasakla tehdit etti.

Hz. Muhammed'e hakaret eden "Müslümanların Masumiyeti" adlı filmi protesto gösterileri devam ediyor. Bazı Müslüman ülkeler ve Rusya, tüm tepkilere rağmen filmi yayından kaldırmayan video paylaşım sitesi YouTube'u yasaklamakla tehdit etti.

Dünya genelindeki resmi çağrılara rağmen, YouTube’un sahibi internet arama motoru devi Google filmin yayından kaldırmayacağını açıkladı. Bunun üzerine Afganistan, Pakistan ve Bangladeş’de YouTube’a erişim yasağı getirildi.

Suudi Arabistan, Rusya ve Kırgızistan ise, YouTube'u yasaklamakla tehdit etti.

 

Rusya'dan uyarı

 

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinde dün yaptığı açıklamada, Rusya'da 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi planlanan yeni internet yasası kapsamında YouTube’a erişimin tüm ülke genelinde engellenebileceğini açıkladı. Nikiforov, yeni yasal düzenlemeye göre, Müslüman bir ailenin mahkemeye başvurması halinde, YouTube'un "Müslümanların Masumiyeti" adlı film nedeniyle yasaklanabileceğini belirtti.

 

Kırgızistan'da savcılık devrede

 

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nurjigit Kadırbekov da, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi şiddetle kınadıklarını vurgulayarak, ifade özgürlüğünün sorumluluk dışına çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Kırgızistan Başsavcılığı da yaptığı yazılı açıklamayla YouTube’a erişimin engellenmesini tavsiye etti.

 

Suudilerden uyarı

 

Suudi Arabistan İletişim ve Bilgi Teknolojileri Komisyonu da, Arap dünyasında tepki çeken filmin en kısa zamanda yayından kalıdırılması için YouTube’a çağrıda bulundu. Komisyon aksi halde en kısa sürede Suudi Arabistan genelinde YouTube erişimin engelleneceği tehdidinde bulundu.

 

30 kişi film kurbanı

 

Film karşıtı protestolarda bugüne kadar ABD'nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 ABD’li diplomat dahil olmak üzere 20 ülkede 30 kişi hayatını kaybetti. (ntvmsnbc)
 

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