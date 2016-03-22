Brüksel'de art arda üç terör saldırısı; en az 31 ölü, 200'un üzerinde yaralı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'ün üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Belçika polisi, saldırıların Bakrou kardeşler tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Savcı, havalimanındaki patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu söyledi. Saldırı öncesinde, Arapça bağıran saldırganların yolculara ateş açtığı öğrenildi. Belçikalı yetkililer, Zaventem Havaalanı'nda, iki patlamanın ardından bir bomba daha bulduklarını ve bu bombayı kontrollü şekilde patlattıklarını açıkladı. Metrodaki patlamanın vagonun içinde gerçekleştiği öğrenildi. Bir Türk vatandaşının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İntihar saldırılarını gerçekleştiren canlı bombaların Khalid ve Brahim el-Bakraoui ismindeki iki kardeş olduğu kesinleşti. İki kardeşin de sabıka kaydının bulunduğu, ancak polis tarafından düne kadar terörle bağlantılarının kurulmadığı bildirildi. Saldırının ardından kayıplara karışan zanlının ismi ise Najim Laachraoui olarak açıklandı. Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan Laachraoui'nin, Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarda kullanılan intihar yeleklerini yaptığı düşünülüyor.

İlk iki patlama, Zaventem Havalimanı'nda saat 08:00 sularında meydana geldi. Havalimanındaki patlamanın yankıları sürerken, şehir merkezinde Avrupa Birliği binalarına yakın Maalbeek metro istasyonunda da bir patlama meydana geldi.

Havalimanındaki patlamalardan birinin apronda, birinin de terminal binası içinde American Airlines'a ait check in bölgesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlama sonrası havalimanının tahliyesine başlandı. Tüm uçuşların iptal edildiği öğrenilirken, bölgeye yapılan tren seferleri de durduruldu. Havalimanı binasının dış camlarının tamamen kırıldığı, tavanında kısmi çökme meydana geldiği ifade ediliyor. Patlamanın ardından havalimanı karşısında bulunan otel, sahra hastanesine çevrildi. Yaralıların tedavisi burada yapılıyor. Brüksel Valisi de patlamanın bir terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Belçika basınında yer alan haberlere göre, patlama öncesi silah ve Arapça bağrışma seslerinin duyulduğu belirtildi.

Patlamanın ardından havalimanına inecek uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Kentteki toplu taşıma sistemi ve müzeler kapatıldı. Patlamaların ardından Belçika'da terör alarmı, en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi. Patlama nedeniyle kasım ayındaki terör saldırılarında 130 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da da terör alarmı verildi. Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımlayarak "Brüksel'e gitmeyin" uyarısı yaptı.

Patlamaların yaşandığı sırada bir Türk Hava Yolları uçağı da uçuşa hazırlanıyordu. Patlama sonrası bu sefer iptal edildi.

UPDATE: Explosion at Brussels metro station close to EU institutions: Belgian broadcaster RTBF. More - https://t.co/E3IXQ4VQi4 — Reuters Top News (@Reuters) 22 Mart 2016

Patlamanın ardından tüm Avrupa Komisyonu binasının çalışanlaı binaya kapatıldı. AB çalışanlarına evlerinde kalmaları, işlerine giden çalışanların bulundukları binada kalmaları talimatı verildi.

Brüksel'de patlamanın yaşandığı metro durağının içi kameralara böyle yansıdı

Belçika Başbakanı:

Korktuğumuz başımıza geldi

Belçika Başbakanı Charles Michel, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Korktuğumuz başımıza geldi, yeni saldırıların meydana gelmesinden korkuyoruz" dedi. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğunu belirten Michel, "Trajik bir durumlar karşı karşıyayız. Sükunetimizi korumalı ve dayanışma içinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.

IŞİD üstlendi

Rus devlet televizyonu Russia Today, Belçika'daki terör saldırısını IŞİD'in üstlendiği iddiasını duyurdu. Saldırıların, 13 Kasım 2015'te 132 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırısını gerçekleştiren grubun liderliğini yapan IŞİD militanı Salih Abdeslam'ın yakalanmasından 4 gün sonra sonrasında gerçekleşmesi dikkat çekti.

Havalimanında patlamamış intihar yeleği

Öte yandan soruşturmayı yürüten savcı, havalimanında patlamamış bir intihar yeleği bulunduğunu söyledi.

Nükleer santral boşaltıldı

Belçika'da bulunan Tihange Nükleer Santrali, 34 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarının önlem amaçlı boşaltıldı.

Reuters'ın Belçika devlet televizyonu VTM'den aktardığı habere göre, "Polis Tihange nükleer santralini boşalttı" denildi, ancak konuyla ilgili ayrıntı verilmedi.

Avrupa Komisyonu binası tahliye edildi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bugün meydana gelen saldırıların şoku sürerken, kentteki Avrupa Komisyonu binasının tahliye edildiği açıklandı.

Guardian'ın haberine göre, saldırıların ardından bayrakların yarıya indirildiği bina, polisin güvenlik kontrolü yapabilmesi amacıyla boşaltıldı.

Şüpheliler güvenlik kamerasında

Belçika'da 34 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı çifte saldırıyı düzenleyen saldırganlardan üçüne ait olduğu iddia edilen bir fotoğraf yayınlandı.

Zaventem Havalimanı'ndaki güvelik kamerasına yansıyan görüntülerde, valizlerini çeken üç erkek görülüyor.

Saldırıyı gerçekleştirilmiş olabileceklerinden şüphelenilen kişilerin fotoğrafı dhnet.be adlı Belçika sitesi servis etti.

3 günlük yas ilan edildi

Saldırının ardından Belçika'da 3 gün yas ilan edildi.

Dışişleri: Brüksel'e gitmeyin

Saldırının ardından Dışişleri Bakanlığı Brüksel’e seyahat etmeme uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Yetkililer Brüksel'de yaşayanlara, bulundukları yerden ayrılmama ve sokağa çıkmama çağrısı yapmaktadır. Bu çerçevede yeni bir bilgi alınana kadar vatandaşlarımızın Brüksel'e seyahat etmemeleri tavsiye olunur" dendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Brüksel'de bugün meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırıları nedeniyle kentte olağanüstü bir durum yaşanmaktadır. Brüksel Havalimanı bütün uçuşlara kapatılmıştır ve Brüksel’e doğru gelen seferler, Belçika’nın diğer kentlerine ve Almanya veya Hollanda’ya yönlendirilmiştir. Tren seferlerinin de durdurulduğu öğrenilmiştir. Şehirde toplu ulaşım hizmeti verilememektedir. Cep telefonu şebekesinde aksaklıklar yaşanmaktadır. Yetkililer Brüksel'de yaşayanlara, bulundukları yerden ayrılmama ve sokağa çıkmama çağrısı yapmaktadır. Bu çerçevede yeni bir bilgi alınana kadar vatandaşlarımızın Brüksel'e seyahat etmemeleri tavsiye olunur. Belçika’da yaşayan vatandaşlarımızın 1771 numaralı acil telefon hattından Kriz Merkezi ile temas etmeleri ve güncel duruma ilişkin bilgi almaları mümkündür. Anvers ve Brüksel Başkonsolosluklarımız acil durumlar hariç yalnız randevu sistemi ile hizmet vermektedir. Vatandaşlarımızın, Bakanlığımız, Brüksel Büyükelçiliğimiz ve Brüksel ile Anvers Başkonsolosluklarımızın yapacakları uyarı ve duyuruları da takip etmelerinde fayda görülmektedir."

3. bomba etkisiz hale getirildi

Belçikalı yetkililer, Zaventem Havaalanı'nda, iki patlamanın ardından bir bomba daha bulduklarını ve bu bombayı kontrollü şekilde patlattıklarını açıkladı.



EURO 2016'da maçlar seyircisiz oynanabilir



Brüksel'deki saldırılar sonrası, 10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlar seyircisiz oynanabilir.

Radio 24'a konuşan UEFA İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Giancarlo Abete, "EURO 2016, erteleyebileceğimiz bir organizasyon değil. Ancak mevcut koşullarda maçların seyircisiz oynanması ihtimalini dışlayamayız" dedi.

Eski İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Abete, her koşulda EURO 2016'da olağanüstü güvenlik önlemleri alınmasının gerekeceğini söyledi.

10 Temmuz'da turnuvanın açılış maçının oynanacağı Stade de France, Kasım ayında Paris saldırılarının düzenlendiği yerlerden biriydi.



Brüksel'de operasyonlar



Belçika Federal Savcılığı, Brüksel’de yapılan saldırılar sonra başlatılan operasyonlarda çiviyle güçlendirilmiş patlayıcı, kimyasal madde ve DAEŞ bayrağı bulunduğunu açıkladı.

Kimlikleri belirlendi

İntihar saldırılarını gerçekleştiren canlı bombaların Khalid ve Brahim el-Bakraoui ismindeki iki kardeş olduğu kesinleşti. İki kardeşin de sabıka kaydının bulunduğu, ancak polis tarafından düne kadar terörle bağlantılarının kurulmadığı bildirildi. Saldırının ardından kayıplara karışan zanlının ismi ise Najim Laachraoui olarak açıklandı. Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan Laachraoui'nin, geçen yıl Kasım ayında Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarda kullanılan intihar yeleklerini yaptığı düşünülüyor.