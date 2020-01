Brüksel'de art arda üç terör saldırısı; en az 31 ölü, 200'un üzerinde yaralı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikisi Zaventem Havalimanı'nda, biri Avrupa Birliği kurumlarının binalarının yakınındaki metro istasyonunda üç patlama meydana geldi. Belçikalı yetkililer terör saldırılarında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 200'ün üzerinde kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Belçika polisi, saldırıların Bakrou kardeşler tarafından gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı. Savcı, havalimanındaki patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu söyledi. Saldırı öncesinde, Arapça bağıran saldırganların yolculara ateş açtığı öğrenildi. Belçikalı yetkililer, Zaventem Havaalanı'nda, iki patlamanın ardından bir bomba daha bulduklarını ve bu bombayı kontrollü şekilde patlattıklarını açıkladı. Metrodaki patlamanın vagonun içinde gerçekleştiği öğrenildi. Bir Türk vatandaşının ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İntihar saldırılarını gerçekleştiren canlı bombaların Khalid ve Brahim el-Bakraoui ismindeki iki kardeş olduğu kesinleşti. İki kardeşin de sabıka kaydının bulunduğu, ancak polis tarafından düne kadar terörle bağlantılarının kurulmadığı bildirildi. Saldırının ardından kayıplara karışan zanlının ismi ise Najim Laachraoui olarak açıklandı. Dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri olan Laachraoui'nin, Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırılarda kullanılan intihar yeleklerini yaptığı düşünülüyor.

İlk iki patlama, Zaventem Havalimanı'nda saat 08:00 sularında meydana geldi. Havalimanındaki patlamanın yankıları sürerken, şehir merkezinde Avrupa Birliği binalarına yakın Maalbeek metro istasyonunda da bir patlama meydana geldi.

Havalimanındaki patlamalardan birinin apronda, birinin de terminal binası içinde American Airlines'a ait check in bölgesinde gerçekleştiği öğrenildi. Patlama sonrası havalimanının tahliyesine başlandı. Tüm uçuşların iptal edildiği öğrenilirken, bölgeye yapılan tren seferleri de durduruldu. Havalimanı binasının dış camlarının tamamen kırıldığı, tavanında kısmi çökme meydana geldiği ifade ediliyor. Patlamanın ardından havalimanı karşısında bulunan otel, sahra hastanesine çevrildi. Yaralıların tedavisi burada yapılıyor. Brüksel Valisi de patlamanın bir terör saldırısı olabileceğini açıkladı. Belçika basınında yer alan haberlere göre, patlama öncesi silah ve Arapça bağrışma seslerinin duyulduğu belirtildi.

Patlamanın ardından havalimanına inecek uçaklar başka havalimanlarına yönlendirildi. Kentteki toplu taşıma sistemi ve müzeler kapatıldı. Patlamaların ardından Belçika'da terör alarmı, en yüksek seviye olan 4'e yükseltildi. Patlama nedeniyle kasım ayındaki terör saldırılarında 130 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da da terör alarmı verildi. Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımlayarak "Brüksel'e gitmeyin" uyarısı yaptı.

Patlamaların yaşandığı sırada bir Türk Hava Yolları uçağı da uçuşa hazırlanıyordu. Patlama sonrası bu sefer iptal edildi.

UPDATE: Explosion at Brussels metro station close to EU institutions: Belgian broadcaster RTBF. More - https://t.co/E3IXQ4VQi4