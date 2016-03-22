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Dünya

Brüksel'deki terör saldırılarının ardından Avrupa'da güvenlik önlemleri artırıldı

Brüksel'deki patlamalarda en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi

22 Mart 2016 15:11

Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve metro istasyonunda art arda patlamalar sonrası diğer Avrupa ülkelerindeki havalimanı ve sınırlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Radikal'de yer alan habere göre; Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'da 11, AB kurumları yakınlarındaki Maelbeek metro istasyonunda 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Avrupa alarma geçti.

Almanya'da dünyanın en büyük transit havalimanlarından biri olan Frankfurt Havalimanı'nda güvenlik seviyesi artırıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Gatwick Havalimanı'nda da güvenlik önlemleri artırıldı. 

Hollanda ordusu, Twitter üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Belçika'daki saldırılar sonrası havalimanları ve sınırlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron da, Belçika'daki patlama sonrası kriz masası kurulduğunu ve kendisinin başkanlık yapacağını söyledi. Cameron, "Brüksel'deki olaylar nedeniyle şoke oldum. Yardım için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Fransa'da ise bir kriz masası oluşturuldu. Toplantıya Cumhurbaşkanı François Hollande ve içişleri bakanı da katılıyor. Ülkedeki havalimanları ve tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırılırken, AFP'ye konuşan bir kaynak, Fransa'nın Brüksel'den gelen trenleri kontrol ettiğini aktardı. 

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