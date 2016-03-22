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Dünya
Deutsche Welle

Brüksel'de vatandaşlara çağrı: Olduğunuz yerde kalın

Brüksel'deki saldırılar ve patlama Avrupa genelinde güvenlik önlemlerinin artırılmasına yol açtı. Havaalanları, tren istasyonları ve toplu taşıma araçlarında olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor.

22 Mart 2016 14:19


Brüksel'deki saldırılar üzerine toplanan kriz merkezi vatandaşlara çağrıda bulundu. Çağrıda, "Şu an ister evinizde ya da işyerinizde olun. Olduğunuz yerde kalın" denildi. Brüksel'de otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarının çalışmalarına ara verdiği bildirildi.

Paris'te kamuya açık alanlarda güvenlik önlemleri artırıldı. Havaalanları, tren istasyonları ve toplu taşıma araçlarında başvurulan tedbirler güçlendirildi. 13 Kasım'da Paris'te düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetmişti. Paris saldırılarının baş zanlısı olarak görülen Salah Abdeslam geçen hafta Cuma günü Brüksel'de yakalanmıştı.

Hollanda ordusu harekete geçti

Hollanda ordusu da harekete geçti. Havaalanları ve sınırlarda alınan güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Brüksel saldırısı üzerine bir kriz merkezi kurdu. Bakanlık sözcüsü, "Brüksel'deki Alman büyükelçiliği konuyla ilgili yoğun gayret göstermektedir. Henüz saldırılardan Alman vatandaşlarının da etkilenip etkilenmediği konusunda bilgi sahibi değiliz" denildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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