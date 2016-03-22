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Dünya

THY pilotu Brüksel'deki patlamayı anlattı: Uçakta mahsur kaldık, kule kimseye ulaşamıyor

"İnecek olsak körüğü yanaştıracak adam yok; apron kısmı güvenli olduğundan uçaklar bekletiliyor"

22 Mart 2016 14:54

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, patlamaların meydana geldiği sırada apronda bulunan Türk Hava Yolları'nın (THY) Brüksel-İstanbul uçağının pilotu Alp Büyükkara, patlama sonrası yaşananları sosyal medya hesabından anlattı. Büyükkara, "Uçakta mahsur kaldık, Havalimanında bomba patlamış, operasyon durdu. Kule kimseye ulaşamıyor. Uçaktan insek ne yapılacak ona karar vermemiz lazım. Uçak şu an daha güvenli; ama 9.5 saat bekleyecek değiliz elbette" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre Büyükkara, içerisinde bulundukları THY uçağının güvenli bir noktada olduğu belirterek attığı mesajlarda şunları dile getirdi:

"Uçakta mahsur kaldık. Havalimanında bomba patlamış, operasyon durdu. Kapı kapatan uçaklar ortada kaldı. Terminaller boşaltıldı. Kapı kapatan uçaklar kaldı ortada. Tüm personel gitti. İnecek olsak körüğü yanaştıracak adam yok. Apron kısmı güvenli olduğundan uçaklar bekletiliyor. Terminalden çıkan yolcu ve personel de bir alanda toplanıyor. Şu an apron güvenli deniliyor, dolayısıyla kapı kapatan uçakları oldukları pozisyonda tutuyorlar. Uçaktakiler ne olacak otorite karar vermedi. Ama havalimanındaki binalar komple boşaltıldı. Şu an biz steril kısımda farz ediliyoruz; ama güvenlikten sonra girilen binalar boşaltıldı. Dolayısıyla ufak da olsa stres var insanlarda. Apronda korkulacak bir durum yok.

 

"Kule kimseye ulaşamıyor"

 

Kule biraz evvel KLM ile konuştu, 'Kimseye ulaşamıyorum' dedi. TR saati ile 20:00'a kadar kapandı liman, Bizde operasyonla konuşup karar veririz birazdan. Uçaktan insek ne yapılacak ona karar vermemiz lazım. Uçak şu an daha güvenli; ama 9.5 saat bekleyecek değiliz elbette. Kule ile konuştum 'Kimseye ulaşamıyorum. Haber alsam ulaşacağım size. Yolcular uçakta mı? diye sordu", evet dedim şimdilik öyle." 

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