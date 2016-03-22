Brüksel'deki terör saldırılarını IŞİD üstlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, en az 31 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı IŞİD üstlendi.

IŞİD ile bağlantılı Amaq haber ajansında yer alan haberde, “İslam Devleti savaşçıları bugün patlayıcı kemerler ve cihazlarla Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir havalimanı ve merkezdeki metro istasyonunu hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

Brüksel’de sabah saatlerinde önce havalimanının apron ve terminal binası içinde iki patlama meydana geldi. Patlama sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı duyuruldu. Bunun üzerine havalimanı yerel saatle yarın sabah 06:00’ya kadar kapatıldı ve tüm uçuşlar iptal edildi. Havalimanı saldırısının ardından kentin önemli noktalarından Maelbeek’teki metro istasyonunda da patlama meydana geldi. 20 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 10’u ağır, 55 kişi yaralandı.