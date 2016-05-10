Brezilyalı çizer Latuff: Erdoğan yalakalarının Sisi destekçileri ile epey benzerlikleri var

Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a silahlı saldırı düzenlenmesi sonrası paylaştığı çizimler ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. Latuff’a, Türkiye ile ilgili siyasi karikatür yayınlamak için kendisini neyin motive ettiğini, nasıl bir Türkiye gördüğünü, Türkiye’ye gidip gitmeyeceğini sorduk. "Erdoğan gibi oportünist biri tarafından yönetilen Türkiye’yi yakın zamanda ziyaret edeceğimi sanmıyorum" diyen Latuff, "AKP ve Erdoğan’ın yalakalarının el-Sisi’nin destekçileri ile epey benzerlikleri var" görüşünü savundu.

Sorularımız ve yanıtları şöyle:

- Türkiye ile ilgili siyasi karikatür yayımlamak için sizi motive eden şey ne?

2010 yılında İstanbul’u ziyaret ettikten sonra, ülke hakkında daha fazla karikatür yapmaya karar verdim, özellikle solcuları desteklemek adına.

- Nasıl bir Türkiye gördüğünüz?

Türkiye herkesin gözü önünde bir otoriter rejim haline geliyor, benim için de çok açık ki, Erdoğan tüm gücü elinde tutmak için başkanlık rejimi istiyor. "Yeni Türkiye" projesi şüphesiz ki, solcuların, Kürtlerin, gazetecilerin, çizerlerin, muhalifler ya da Erdoğan ile aynı fikirde olmayan insanların ya taciz edildiği, hapse atıldığı ya da öldürüldüğü Erdoğan’ın kan davası haline geldi.

- “Siyasi bir karikatüristin duruşu muhalif olmalı” yorumlarına katılır mısınız?

Bir siyasi karikatürist karikatür formunda bir siyasi görüşünü ifade ederken komik bir şekilde ya da değil, ama mutlaka eleştirel olmalıdır.

- Sizce, Türkiye gibi bir toplumda vatandaşlar üzerinde etkili olması için bir “siyasi karikatür” nasıl olmalı?

Belki bazı karmaşık siyasi meseleleri özetleyerek ya da medya tarafından açıklanmayan bilgileri öne çıkararak veya basitçe şapşal politikacılar ile dalga geçerek.

- 2010’dan sonra Türkiye’ye gitme şansınız oldu mu? Türkiye’de kendinizi güvende hisseder miydiniz?

Bir karikatür festivaline davet edildim, ama Twitter'da IŞİD sempatizanı birileri tarafından yapılan "tehdit" sonrası organizatörler vazgeçti. Erdoğan gibi oportünist biri tarafından yönetilen Türkiye’yi yakın zamanda ziyaret edeceğimi sanmıyorum. Türkiye şu an, beyni din ve milliyetçilikle aptala dönmemiş herkes için tehlikeli bir yer. Kendimi güvende hissetmezdim.

- Blog sayfanız hâlâ yasaklı mı Türkiye’de?

Emin değilim yasak kalktı mı, fakat şüphe yok ki "sultan Erdoğan" hakkında çizdiklerim yasaklanacaktır.

- Ajan olup olmadığınız ne sıklıkta soruluyor?

Epey alışkınım etiketlenmeye. Mısır’da 2011’de Arap Baharı başlangıcından bugüne çokça çizdim. Mübarek destekçileri ve şimdilerde el-Sisi destekçileri hükümeti yıkmak için iyi paraya tutulmuş bir ajan olduğumu iddia ediyorlardı. AKP ve Erdoğan’ın yalakalarının el-Sisi’nin destekçileri ile epey benzerlikleri var. Siyonistlerden gelen suçlamalara değinmeyeyim bile. Umrumda değil. Sonunda gülünebilir şeyler.

- Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Türkiye’de yaşayan insanlara daha iyi zamanlar diliyorum.