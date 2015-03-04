Boston maratonu saldırganı hâkim karşısında

2013'te Boston maratonunu hedef alan bombalı saldırıları düzenlemekle suçlanan Cohar Tsarnaev'in yargılanmasına başlandı.

Savcı, açılış konuşmasını yaparken Tsarnaev'in kendisini ABD ile kutsal bir savaşa giren bir asker gibi gördüğünü ve sırt çantasındaki bombaları yerleştirirken, "gönlünde cinayet olduğunu" söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mahkeme salonuna saldırıda ölen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin de geldiği gözlendi.

Kırgızistan'da Çeçen bir ailenin oğlu olarak doğan ancak ABD'de büyüyen 21 yaşındaki Tsarnaev suçlu bulunursa idam cezasına çarptırılabilecek.

2002'den bu yana ABD'de yaşayan 2012 yılında da Amerikan vatandaşlığına geçen Tsarnaev, ağabeyi ile birlikte Boston maratonunun bitiş çizgisi yakınlarına ev yapımı bombalar yerleştirmekle suçlanıyor.

Cohar Tsarnaev'in ağabeyi Tamerlan, olaydan sonra polisle çıkan çatışmada ölmüştü.

Kitlesel imha silahı kullanmak ve birkaç gün sonra ağabeyi ile birlikte kaçarken bir polisi öldürmekle ilgili 30 ayrı suçtan yargılanan Tsarnaev, suçlamaları reddediyor.

Savunma makamının, olayların asıl sorumlusunun ölen ağabey olduğunu öne sürmesi bekleniyor.

11 Eylül'den sonra ABD topraklarındaki en kanlı saldırı olarak nitelenen Boston saldırısında, içine çivi, demir bilye ve şarapnel parçaları doldurulan iki düdüklü tencerenin patlaması sonucunda aralarında 8 yaşında bir çocuk da bulunan 3 kişi ölmüş, 260'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Birkaç gün sonra Tsarnaev kardeşler kaçarken çıkan çatışmada ayrıca bir polis memuru da öldü.