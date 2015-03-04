T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boston maratonu saldırganı hâkim karşısında

2013'te Boston'da koşulan maratona bombalı saldırı düzenlediği iddia edilen zanlının yargılaması başladı

04 Mart 2015 21:33

2013'te Boston maratonunu hedef alan bombalı saldırıları düzenlemekle suçlanan Cohar Tsarnaev'in yargılanmasına başlandı.

Savcı, açılış konuşmasını yaparken Tsarnaev'in kendisini ABD ile kutsal bir savaşa giren bir asker gibi gördüğünü ve sırt çantasındaki bombaları yerleştirirken, "gönlünde cinayet olduğunu" söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, mahkeme salonuna saldırıda ölen 8 yaşındaki çocuğun ailesinin de geldiği gözlendi.

Kırgızistan'da Çeçen bir ailenin oğlu olarak doğan ancak ABD'de büyüyen 21 yaşındaki Tsarnaev suçlu bulunursa idam cezasına çarptırılabilecek.

2002'den bu yana ABD'de yaşayan 2012 yılında da Amerikan vatandaşlığına geçen Tsarnaev, ağabeyi ile birlikte Boston maratonunun bitiş çizgisi yakınlarına ev yapımı bombalar yerleştirmekle suçlanıyor.

Cohar Tsarnaev'in ağabeyi Tamerlan, olaydan sonra polisle çıkan çatışmada ölmüştü.

Kitlesel imha silahı kullanmak ve birkaç gün sonra ağabeyi ile birlikte kaçarken bir polisi öldürmekle ilgili 30 ayrı suçtan yargılanan Tsarnaev, suçlamaları reddediyor.

Savunma makamının, olayların asıl sorumlusunun ölen ağabey olduğunu öne sürmesi bekleniyor.

11 Eylül'den sonra ABD topraklarındaki en kanlı saldırı olarak nitelenen Boston saldırısında, içine çivi, demir bilye ve şarapnel parçaları doldurulan iki düdüklü tencerenin patlaması sonucunda aralarında 8 yaşında bir çocuk da bulunan 3 kişi ölmüş, 260'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Birkaç gün sonra Tsarnaev kardeşler kaçarken çıkan çatışmada ayrıca bir polis memuru da öldü.

 

ETİKETLER

boston maratonuabdsaldırganCohar Tsarnaev

İlgili Haberler

Boston zanlısına mezarlık bulunamıyor

Öldürülen Boston saldırısının faili Tamerlan Tsarnaev'in cenazesi protestolar nedeniyle defnedilemiyor

Boston bombacısı için idam talebi

ABD'nin Boston kentinde nisan ayında gerçekleşen bombalı saldırıların sanığı Cohar Tsarnaev için idam cezası istenecek

Boston Maratonu'nda yoğun güvenlik önlemleri

Bir yıl önce bombalı saldırıların gölgesinde kalan Boston Maratonu bu yıl sıkı güvenlik önlemleri altında başladı.

Boston saldırısı davası başlıyor

Boston Maratonu saldırısının faili Cevher Çarnayev'in idam cezası istemiyle yargılandığı davada savcının bugün esasa ilişkin mütalaasını açıklaması, Çarnayev'in de son savunmasını yapması bekleniyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24