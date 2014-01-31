Boston bombacısı için idam talebi

ABD'de Boston Maratonu sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırının sanığı Cohar Tsarnaev'in idam cezasıyla yargılanacağı bildirildi.

ABD'de federal savcılar tarafından yapılan başvuru, Adalet Bakanı Eric Holder tarafından onaylandı.

Saldırının 11 Eylül'den bu yana ABD'de düzenlenen en büyük saldırı olduğunu ifade eden Holder, yaptığı yazılı açıklamada, Tsarnaev aleyhinde idam cezası istenmesi yönünde savcılara yetki verdiğini kaydetti.

Holder açıklamasında, "Konuyla ilgili bulguların gözönünde bulundurulması, tüzüğün uygulanabilirliği ve savunma vekilliğinin önerisiyle, ABD'nin bu konuda idam cezası arayacağına karar verdim" ifadesine yer verdi.

Adalet Bakanı, kararında saldırının niteliği ve boyutunun etkili olduğunu belirtti.

Bu durumda, aralarında terörizm ve kitle imha silahı kullanmanın da yer aldığı 30 ayrı suçu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tsarnaev'in suçlu bulunması halinde idam cezası gündeme gelecek.

Geçen yaz ilk defa hakim karşısına çıkan Tsarnaev, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

Boston'da 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Boston Maratonu'nun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, 3 kişinin ölümüne, 264 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, şüpheli Tamerlan Tsarnaev öldürülmüş, kardeşi Cohar Tsarnaev ise ağır yaralı olarak yakalanmıştı.