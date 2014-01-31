T24 LogoT24 Logo
Dünya

Boston bombacısı için idam talebi

ABD'nin Boston kentinde nisan ayında gerçekleşen bombalı saldırıların sanığı Cohar Tsarnaev için idam cezası istenecek

31 Ocak 2014 09:42

ABD'de Boston Maratonu sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırının sanığı Cohar Tsarnaev'in idam cezasıyla yargılanacağı bildirildi.

ABD'de federal savcılar tarafından yapılan başvuru, Adalet Bakanı Eric Holder tarafından onaylandı.

Saldırının 11 Eylül'den bu yana ABD'de düzenlenen en büyük saldırı olduğunu ifade eden Holder, yaptığı yazılı açıklamada, Tsarnaev aleyhinde idam cezası istenmesi yönünde savcılara yetki verdiğini kaydetti.

Holder açıklamasında, "Konuyla ilgili bulguların gözönünde bulundurulması, tüzüğün uygulanabilirliği ve savunma vekilliğinin önerisiyle, ABD'nin bu konuda idam cezası arayacağına karar verdim" ifadesine yer verdi.

Adalet Bakanı, kararında saldırının niteliği ve boyutunun etkili olduğunu belirtti.

Bu durumda, aralarında terörizm ve kitle imha silahı kullanmanın da yer aldığı 30 ayrı suçu işlediği iddiasıyla tutuklu yargılanan Tsarnaev'in suçlu bulunması halinde idam cezası gündeme gelecek.

Geçen yaz ilk defa hakim karşısına çıkan Tsarnaev, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

Boston'da 23 bin kişinin katılımıyla düzenlenen Boston Maratonu'nun bitiş çizgisi yakınlarında 10 saniye arayla patlayan iki bomba, 3 kişinin ölümüne, 264 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Saldırının ardından düzenlenen operasyonlarda, şüpheli Tamerlan Tsarnaev öldürülmüş, kardeşi Cohar Tsarnaev ise ağır yaralı olarak yakalanmıştı.

ETİKETLER

amerikabostonadalet bakanıcohar tsarnaevidam talebibombacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24