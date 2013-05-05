Boston zanlısına mezarlık bulunamıyor

Boston maratonunu hedefleyen bombalı saldırının zanlılarından Tamerlan Tsarnaev'in polisten kaçarken öldürülüşü ardından nereye gömüleceği konusu tartışma yarattı.

Tamerlan Tsarnaev'in cenazesinin tutulduğu Massachusetts eyaletinin Worcester kentindeki cenaze evinin çevresi protestocularla çevrili durumda.

Cenaze evinin yöneticisi, Amerika'nın yakın tarihinde halkın nefretini toplamış katliam sanıklarının ölümleri ardından benzer tepkilere rastlandığını söyledi.

Tamerlan Tsarnaev'in polisten kaçarken silahlı çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti.

Cenaze evinin yöneticisi Peter Stefan, defin belgesinde ölüm sebebi olarak kurşun yarası ve künt travmanın yazılı olduğunu açıkladı.

Tamerlan'ın kardeşi olan diğer zanlı Cohar Tsarnaev ise saklandığı yerde yakalanmıştı. 19 yaşındaki Cohar Tsarnaev, yaralanmış halde götürüldüğü hapishanenin hastanesinde tedavi görüyor.

İdam olasılığı

Mahkemenin suçlu bulması halinde Cohar Tsarnaev'in idam cezasına çarptırılabileceği düşünülüyor.

Rusya'dan göç etmiş Çeçen kökenli bir ailenin çocukları olan iki kardeş, 15 Nisan tarihinde Boston maratonunun bitiş çizgisi yakınlarına iki bomba yerleştirmekle suçlanıyor.

Saldırıda üç kişi hayatını kaybederken, 260'ı aşkın kişi de yaralandı.

Tsarnaev kardeşler ayrıca, saldırı ardından bir polis memurunu öldürmekle ve bir diğerini de yaralamakla suçlanıyor.

Amerikalı yetkililer, Cohar Tsarnaev'in üç okul arkadaşını da saldırı ardından polis soruşturmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla tutukladı.

Eski bir boksör olan 26 yaşındaki Tamerlan Tsarnaev'in toprağa verilmesi için akrabaları devreye girdi.

'Herkesin toprağa verilme hakkı vardır'

Massachusetts polisinin tıbbi muayenesi ardından Tamerlan Tsarnaev'in cenazesi ilk önce başka bir cenaze evine nakledilmiş, fakat protestolar nedeniyle burada tutulmamıştı.

Bunun üzerine Tamerlan Tsarnaev'in defin işlemlerini devralan Worcester kentindeki cenaze evinin yöneticisi Peter Stefan, Reuters haber ajansına verdiği mülakatta, ''Herkesin toprağa verilme hakkı vardır. Kim olduğu önemli değil. Mesleğim gereği kimin gömülüp kimin gömülmeyeceğine ben karar vermem.'' dedi.

Peter Stefan, Tamerlan Tsarnaev'i gömecek bir mezarlık bulmakta çok zorlandığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır ABD'de yaşayan Tamerlan Tsarnaev'in radikal İslamcı akımlara ilgi duyduğu bildiriliyor.

Evli olan Tamerlan Tsarnaev'in eşi Katherine Russell, kocasının cenazesini yetkililerden almayı reddettmiş ve defin işlemlerini akrabalarının üstlenmesini istemişti.



BBCTürkçe