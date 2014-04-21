Boston Maratonu'nda yoğun güvenlik önlemleri



Bu yıl 118'incisi düzenlenen Boston Maratonu, geçen yılki saldırıda hayatını kaybedenlere 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Massachusetts Valisi Deval Patrick, şu ana dek yarışlara yönelik bir tehdit olmadığını söyledi. Ancak bunun bombalı saldırılardan bir yıl sonra tetikte bulunmamak için bir sebep olmadığını kaydeden Patrick, “Çok iyi hazırlandık ve insanlara bunun eğlenceli ve güvenli bir gün olacağını mümkün olduğunca garanti ediyoruz“ dedi.

Vali Patrick, yarışlar sırasında daha fazla güvenlik görevlisi bulundurulacağını belirtti. Bir yıl öncekine kıyasla iki kat daha fazla, toplam 3 bin 500 polis görevli olacak. Yaklaşık bir milyon kişinin yarışları izlemesi bekleniyor.

2013 yılının nisan ayında yarışlar sırasında düzenlenen bombalı saldırıda üç kişi hayatını kaybetmiş, 264 kişi de yaralanmıştı. Pek çok koşucu yarışı tamamlayamamıştı. Yoğun ilgi nedeniyle organizatörler 9 bin ek yarışçı kabul etti. Bu yıl Boston Maratonu‘nda 36 bin kişi koşacak.