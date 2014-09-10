Bosna-Hersek'te seçim öncesi yolsuzluk operasyonu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Bosna-Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) tarafından düzenlenen 'Et' kod adlı yolsuzluk operasyonunda, Bosna-Hersek Federasyonu Tarım Bakanı Yerko İvankoviç Liyanoviç ile Ticaret Bakanı Milorad Bahilya gözaltına alındı.

SIPA'dan yapılan yazılı açıklamada, operasyonun Bosna-Hersek Savcılığı'nın talimatıyla yapıldığı ve operasyon kapsamında Tarım Bakanı Liyanoviç'in milletvekili olan kardeşi Mladen İvankoviç Liyanoviç'in de gözaltına alındığı belirtildi.

Bosna-Hersek'in farklı şehirlerinde düzenlenen operasyonun "yolsuzluk ve yüksek miktarda vergi kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında düzenlendiği bildirildi. Operasyona, Bosna-Hersek Vergilendirme Dairesi yetkililerinin de katıldığı öğrenildi.

"Et" kod adlı operasyon kapsamında şu ana kadar 14 kişinin gözaltına alındığını, et ithalat-ihracatı ve üretimi ile uğraşan bazı firmalara baskın yapıldığı da ifade edildi.

Gözaltına alınan kişilerin ne kadar gözaltında tutulacağına Bosna-Hersek Savcılığı'nın karar vereceği ifade edildi.

Ülke, 12 Ekim'de seçimlere gidiyor

12 Ekim 2014'te yapılacak seçimlerde, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri, ülkenin parlamentosunu oluşturan iki meclisten biri olan Temsilciler Meclisi'nin, ülkenin iki entitesi olan Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti Meclisleri ile 10 kanton meclisinin yeni üyeleri belirlenecek.

Kanun gereği Bosna-Hersek Üçlü Cumhurbaşkanlığı Konseyi'nde üyeler üç dönem aynı görevde bulunamıyor. Konseyin Sırp üyesi Neboyşa Radmanoviç ile Hırvat üyesi Jelyko Komşiç'in ikinci dönemleri tamamlanacak. Konseyde birinci dönemini tamamlayacak olan Boşnak üye Bakir İzetbegoviç ise Demokrat Eylem Partisi (SDA) adayı olarak konseydeki ikinci dönemi için yarışacak.

Bosna-Hersek seçim kanununa göre, seçimlerin Ekim ayının ilk haftasında yapılması gerekiyor. Ancak seçimler herhangi bir dini bayrama denk geliyorsa 7 günlüğüne ertelenebiliyor. Seçimler, Kurban Bayramı nedeniyle 12 Ekim 2014'te yapılacak.