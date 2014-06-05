Bosna'da yağışlar toplu mezarı ortaya çıkardı!

Bosna Hersek'in kuzeyinde bulunan Doboy kenti yakınlarındaki Usora semtinde toplu mezar bulundu.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü'nün (INO) uzun zamandır aradığı toplu mezar, ülkede yaşanan sel ve heyelan felaketinin ardından ortaya çıktı.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü'nün sözcüsü Leyla Çengiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar 4 kurbanın komple kalıntılarının çıkarıldığını, 2 kişinin ise kalıntılarının parça halinde bulduklarını söyledi.

Çengiç, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşta öldürülen Jablanitsalı 16 Boşnak'ın kalıntılarının bu mezarda bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

Bölgede daha önce yapılan toplu mezar arayışlarında da 4 Boşnak'ın kalıntılarını bulduklarını aktaran Çengiç, "Tabii ki doğruyu yine DNA analizleri gösterecek. Bulduğumuz kalıntıları detaylı analizler için Visoko Şehir Mezarlığı'na yolladık. Makinelerle, bölgedeki araştırmalarımıza devam edeceğiz. Burada bulunan kalıntıların ortak bir özelliği var. Tüm kurbanların elleri sırtlarında tellerle bağlanmış" diye konuştu.

Ortaya çıkan toplu mezarın, Bosna Hersek'te yaşanan sel felaketinin ardından bulunan ikinci toplu mezar olduğunu belirten Çengiç, suların çekilmesinin ardından birçok toplu mezarın ortaya çıkmış olabileceğini söyledi.

Gelecek haftalarda özellikle nehir kıyıları yakınlarındaki bölgeleri araştıracaklarını ifade eden Çengiç, önce iyi bir plan yapıp daha sonra aramalara devam edeceklerini kaydetti.

Kayıp 8 bin kişi

Bosna-Hersek Kayıplar Arama Enstitüsü verilerine göre, 1995 yılından bu yana ülke genelinde 500'den fazla toplu, 5 bin üzerinde ise tek mezar bulundu.

Hâlâ savaş döneminde öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömüldüğü tahmin edilen 8 bin kişinin kalıntılarının bulunması için çalışmalar devam ediyor.