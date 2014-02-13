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Dünya
Deutsche Welle

'Bosna-Hersek'te Türkiye de devreye girsin'

Uluslararası toplumun Bosna-Hersek eski Yüksek Temsilcisi Christian Schwarz- Schilling, bölgedeki gelişmelerin kontrol altına alınmasıyla ilgili girişimlere Türkiye'nin de dahil edilmesini istedi.

13 Şubat 2014 12:53


Almanya Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi mensubu Christian Schwarz-Schilling, 2006 ve 2007 yıllarında uluslararası toplumun Bosna-Hersek yüksek temsilciliğini yapmış, Dayton Barış Anlaşması'nın sivil hükümlerinin uygulanmasına nezaret etmişti.

Mitteldeutsche Zeitung'a konuşan Christian Schwarz-Schilling, Batı'yı Bosna-Hersek'teki gelişmeler karşısında pasif kalmakla suçladı ve şiddetin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

"Bosna-Hersek'teki gelişmeler, Dayton Anlaşması'nın sona ermesinden bu yana çözümsüz kalan sorunlar karşısında halkın sabrının tükendiği anlaşılıyor" ifadesini kullanan Schwarz-Schilling, bölgede kısa bir süre önce meydana gelen şiddet olaylarının daha vahim boyutlarda tekerrür edebileceği uyarısında bulundu.

Batı'yı uluslararası kuruluşların bölgeden geçtikleri raporları ciddiye almaya çağıran Schwarz-Schilling, "Avrupa ile Amerika arasında hangi önlemlerin öncelik taşıdığı konusunda bir uzlaşmaya varılmalı. Sürece Rusya ve Türkiye de uygun ölçülerde dahil edilmeli" görüşünü savundu

'Balkanlar'ın batısı kara delik haline gelir'

Christian Schwarz-Schilling, "Gereken adımların atılmaması halinde Balkanların batısı bir kara deliğe dönüşecektir. Zira Kosova ile Sırbistan arasındaki ihtilafa gerçek bir çözüm hâlâ bulunamadı. Bosna-Hersek'in bir devlet olarak işlemediği gerçeğinin ne kadar büyük bir tehlike meydana getirdiği de anlaşılamadı" ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek'te yolsuzluk ve ekonomik krizi protesto gösterileri kontrolden çıkmış, kamu binalarının yakıldığı olaylar sırasında 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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