İzzetbegoviç'ten Nikoliç'e sert tepki

Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç 'in önceki gün Makedonya'da yayın yapan "Sitel" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek'in yavaşça yok olduğu" yönündeki eleştirilerine sert tepki gösterdi.

İzzetbegoviç, Nikoliç'e gönderdiği mektupta, Bosna-Hersek'in her zaman egemen, uluslararası alanda tanınmış ve asla yok olamayacağını ifade etti.

Nikoliç'i açıklamalarından ötürü "sorumsuzlukla" suçlayan İzzetbegoviç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"En son yaptığınız açıklama ile Bosna Hersek'e ağır ve sorumsuz bir şekilde saldırdınız, ülkemde yaşayan insanları incittiniz. Bosna- Hersek ne hızlı ne de yavaşça yok olacaktır. Bosna-Hersek hep bağımsız ve egemen bir ülke olarak kalacaktır. Bosna-Hersek'te soykırım işleyen, bu ülkeyi yok etmeye çalışanların aslında yok olduğunu görüyoruz. Slobodan Miloşeviç, Voyislav Şeşely, Radovan Karaciç ve Ratko Mladiç uluslararası mahkemelerde, dünya çapında bilinen suçlardan yargılanıyor. Ulsulararası adaletin mührü, emin olun ki savaş suçluların yaptıkları çirkin işlere damgasını vuracaktır."



Türkiye'de yapılması planlanan Üçlü Zirve'ye katılmayacak



İzzetbegoviç, Kasım ayı başlarında gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi"ne katılmayı, Nikoliç'in yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle iptal etmek durumunda kaldığını belirterek, üçlü zirveye katılamayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü bilgilendireceğini de iafade etti.