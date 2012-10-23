T24 LogoT24 Logo
Dünya

İzzetbegoviç'ten Nikoliç'e sert tepki

İzzetbegoviç, Nikoliç'in "Sitel" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek'in yavaşça yok olduğu" yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi

23 Ekim 2012 21:24

Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç 'in önceki gün Makedonya'da yayın yapan "Sitel" televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bosna-Hersek'in yavaşça yok olduğu" yönündeki eleştirilerine sert tepki gösterdi.

İzzetbegoviç, Nikoliç'e gönderdiği mektupta, Bosna-Hersek'in her zaman egemen, uluslararası alanda tanınmış ve asla yok olamayacağını ifade etti.

Nikoliç'i açıklamalarından ötürü "sorumsuzlukla" suçlayan İzzetbegoviç, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"En son yaptığınız açıklama ile Bosna Hersek'e ağır ve sorumsuz bir şekilde saldırdınız, ülkemde yaşayan insanları incittiniz. Bosna- Hersek ne hızlı ne de yavaşça yok olacaktır. Bosna-Hersek hep bağımsız ve egemen bir ülke olarak kalacaktır. Bosna-Hersek'te soykırım işleyen, bu ülkeyi yok etmeye çalışanların aslında yok olduğunu görüyoruz. Slobodan Miloşeviç, Voyislav Şeşely, Radovan Karaciç ve Ratko Mladiç uluslararası mahkemelerde, dünya çapında bilinen suçlardan yargılanıyor. Ulsulararası adaletin mührü, emin olun ki savaş suçluların yaptıkları çirkin işlere damgasını vuracaktır."


Türkiye'de yapılması planlanan Üçlü Zirve'ye katılmayacak


İzzetbegoviç, Kasım ayı başlarında gerçekleştirilmesi planlanan  "Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan Üçlü Zirvesi"ne katılmayı, Nikoliç'in yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle iptal etmek durumunda kaldığını belirterek, üçlü zirveye katılamayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü bilgilendireceğini de iafade etti.

 

 

 

ETİKETLER

İzzetbegoviçNikoliçtepki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24