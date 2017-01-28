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Ekonomi

Borsa ve döviz kazandırırken, altın kaybettirdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,92'lik yükselişle 83.827,39 puandan tamamladı

28 Ocak 2017 21:50

Bu hafta Borsa ve Döviz yatırımcısına kazandırırken, altın kaybettirdi. Bu hafta küresel piyasalar tahminlerden iyi gelen şirket bilançoları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) kararları ile Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesini takip etti.

Gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul'da BIST 100  endeksi haftayı yüzde 0,92'lik yükselişle 83.827,39 puandan tamamladı.

Aynı haftada BIST Mali Endeksi yüzde 0,75'lik artışla 109.011,51 puana tırmanırken, Sanayi Endeksi yüzde 1,43'lük primle 91.548,11 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,29'luk yükselişle 53.894,66 puana çıktı.

Bu dönemde Teknoloji Endeksi yüzde 1,69'luk düşüşle 69.090,93 puana gerilerken, Bankacılık Endeksi de yüzde 0,36'lık değer kazancı ile 136.283,40 puan olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14'lük gerilemeyle 147,7 lirayı, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,20'lik düşüşle 988 lirayı buldu.
 

En çok yükselen hisse senedi İhlas Yayın Holding AŞ
 

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisse senedi İhlas Yayın Holding AŞ olurken, şirket hisseleri yüzde 58,33 değer kazandı. Bunu yüzde 37,78'lik artışla Birlik Mensucat AŞ, yüzde 30,19'luk yükselişle de İdealist GMYO izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 24,51 ile Temapol Polimer oldu. Bu hisseyi yüzde 23,16'lık düşüşle Cemaş Döküm Sanayii AŞ ve yüzde 11,49'luk azalışla Pimaş AŞ takip etti.

Borsa İstanbul'un en değerli şirketleri 37 milyar 835 milyon 598 bin 160 lirayla Koç Holding, 33 milyar 180 milyon lirayla Garanti Bankası, 31 milyar 680 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.
 

Döviz yükseldi
 

Serbest piyasada euro ve dolar bu haftayı kazançla kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,39'luk yükselişle 3,8730 liraya, euronun satış fiyatı ise yüzde 1,89'luk artışla 4,1470 liraya ulaştı.

Geçen hafta 4,7030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta 4,8740'a yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,29 değer kazanarak 3,8840 liradan alıcı buldu.

 

Yatırım fonları
 

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,64, yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,25 arasında gerçekleşti. 

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