Fitch'in kararı sonrası dolar 3,88'i test etti

Dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL Fitch'in not indiriminin ardından 3.88 seviyesini test etti. Dolar gece yarısı3,87 liradan kapanış yaptı.

Dolar/TL , haftanın son işlem gününde Fitch'in not açıklaması öncesi 3.91 seviyesinin üzerini görmüştü.

Merkez Bankası gecelik repoyla piyasaya 26 milyar TL verdi. Kur, Merkez'in bu adımı sonrası gerileyerek 3.87'li seviyelere çekildi. Dolar/TL 11 0cak'ta 3.9415 ile tarihi zirveyi görmüştü.

Dolar, Perşembe günü Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından yükselerek, Türk Lirası karşısında 3.87 seviyesini aşmıştı.

Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına düşürdü ve not görünümünü durağanda tuttu. Bunun ardından Dolar/TL hafifçe yükseldi ve 3.88 seviyesini test etti.