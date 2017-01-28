T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Fitch'in kararı sonrası dolar 3,88'i test etti

Dolar, Fitch'in not açıklaması öncesi 3.91 seviyesinin üzerini görmüştü

28 Ocak 2017 14:24

Dalgalı bir seyir izleyen Dolar/TL Fitch'in not indiriminin ardından 3.88 seviyesini test etti. Dolar gece yarısı3,87 liradan kapanış yaptı.

Dolar/TL , haftanın son işlem gününde Fitch'in not açıklaması öncesi 3.91 seviyesinin üzerini görmüştü.

Merkez Bankası gecelik repoyla piyasaya 26 milyar TL verdi. Kur, Merkez'in bu adımı sonrası gerileyerek 3.87'li seviyelere çekildi. Dolar/TL  11 0cak'ta 3.9415 ile tarihi zirveyi görmüştü.

Dolar, Perşembe günü Merkez Bankası'nın 500 milyon dolarlık Döviz depo ihalesine 1.28 milyar dolar teklif gelmesi ve Başbakan Yıldırım'ın OHAL'in devam edeceğini açıklamasının ardından yükselerek, Türk Lirası karşısında 3.87 seviyesini aşmıştı.

Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

Fitch Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir basamak altına düşürdü ve not görünümünü durağanda tuttu. Bunun ardından Dolar/TL hafifçe yükseldi ve 3.88 seviyesini test etti. 

ETİKETLER

dolarFitchnotdüşürmeson durum ne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24