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Mehmet Şimşek'ten Fitch'in not düşürmesine Yunan filozof Epiktetos’un sözüyle gönderme

Fitch'in kararına hükümetten ilk tepki...

28 Ocak 2017 14:28

Fitch’in not indirim kararına hükümet kanadından ilk tepki Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, not indirim kararının ardından Yunan filozof Epiktetos’un, “Önemli olan başınıza nelerin geldiği değil, bunlara nasıl tepki verdiğinizdir” sözünü Twitter üzerinden paylaştı.

Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise 15 Temmuz'da darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar nedeniyle "durağan"dan "negatif"e çevirmişti. Fitch, dünkü kararıyla Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyenin bir basamak altına düşürdü ve not görünümünü durağanda tuttu. 

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FitchkararYunan filozofnot düşürmeEpiktetosMehmet Şimşek
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