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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin notunu neden düşürdü? İşte gerekçeler...

Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu da yitirdi

28 Ocak 2017 13:41

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti.

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ seviyesine düşürdü. Görünümü ise durağan olarak belirledi.

Böylece Türkiye son yatırım yapılabilir seviye notunu yitirmiş oldu.

Neden düşürüldü?

Fitch açıklamasında bu düşüşün birden çok nedenden kaynaklandığını belirtti.

Bunların arasında en önemli etken siyaset ve güvenlik alanlarında yaşanan gelişmeler. Fitch'e göre bu alanlarda yaşananlar ülkenin ekonomik performansını ve kurumsal bağımsızlığını zedeledi.

Fitch ülkedeki siyasi ortamın sakinleşmesi durumunda bile güvenlik sorunlarının düzelmesinin kolay olmayacağını açıkladı.

'Başkanlık denge ve denetlemeyi yıpratacak'

Başkanlık sistemi tartışmaları ve referanduma da dikkat çeken Fitch, değişikliğin kabul edilmesi durumunda denge ve denetleme mekanizmalarının zayıflatıldığı bir sistem yaratılacağı görüşünde.

Derecelendirme kuruluşunun not düşürmesinde yüksek etkisi olduğunu açıkladığı diğer etkenler ise kamudaki kitlesel tasfiyeler, olağanüstü hal, basına yönelik operasyonlar ve terör saldırıları.

Kararda orta derecede etkisi olan gelişmeler ise şöyle sıralandı:

Dış borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının dört yıl içinde yüzde 22'den 30'a çıkması.
2016'nin ikinci yarısında büyümede yaşanan sert düşüş ve hem ulusal hem de küresel nedenlerden ötürü büyümenin düşük kalacağı öngörüsü.
Yapısal reformlar yapılmaması durumunda yatırımların artmayacak olması.
Enflasyonun 2017'nin ilk yarısında tekrardan iki haneli rakamlara çıkmasının ve merkez bankasının üzerindeki etki nedeniyle buna yönelik herhangi bir hamle yapamayacak olması. Fitch'e göre 24 Ocak'ta gerçekleşen faiz artırımı 2017 enflasyon hedeflerini tutturmak için yeterli olmayacak.
Güvenlik endişesi nedeniyle turizm gelirinin 2013-2015 döneminden çok daha düşük kalacak olması.

İlk defa yatırım yapılabilir diyen de Fitch olmuştu

Fitch, Kasım 2012'de Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri gerekçe göstererek ülke notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükselten ilk kurum olmuştu.

Ardından Moody's Mayıs 2013'te benzer bir adım atmış ve Türkiye'ye fon girişi hızlanmıştı.

Düşük riskli varlıklara yatırım yapan emeklilik fonları gibi büyük fonlar, bir ülkeye yatırım yaparken en az iki kurumdan yatırım yapılabilir seviye notu olmasını istiyor.

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