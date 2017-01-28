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Ekonomi

Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü!

Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetti

28 Ocak 2017 03:08

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek, yatırım yapılabilir seviyenin altına çekti.

Fitch'in kararıyla Türkiye'nin BBB- olan notunu, BB+ seviyesine düştü. Görünümü ise durağan olarak belirlendi. 

Böylece Türkiye, son yatırım yapılabilir seviye notunu da yitirirken Azerbaycan, Bahreyn ve Portekiz ile aynı düzeye geriledi.

Fithc’in yanında, Moody's Investors Service ve S&P Global Ratings de Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin altında notlamış durumda.

Kredi notlarını anlama kılavuzu

"Anayasa değişikliği kontrolü ve dengeleri zayıflatacak"

Bloomberg HT'de yer alan Fitch açıklamasında, "Siyasi ve güvenlik alanındaki gelişmeler ekonomik performansı ve kurumsal bağımsızlığı zayıflattı" denildi. Fitch'e göre, hükümetin Cumhurbaşkanlığı sistemini getirmeye yönelik hareketi eğer başarılı olursa kontrol ve dengelerin zayıfladığı bir sistem gelmiş olacak.

Kasım 2012'de 'yatırım yapılabilir' seviyeyi yükselten ilk kurum

Fitch, Kasım 2012'de Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeleri gerekçe göstererek ülke notunu yatırım yapılabilir seviyeye yükselten ilk kurum olmuştu. Ardından Moody's Mayıs 2013'te benzer bir adım atmış ve Türkiye'ye fon girişi hızlanmıştı.

İki kurumdan 'yatırım yapılabilir' seviyesi gerekiyor

Düşük riskli varlıklara yatırım yapan emeklilik fonları gibi büyük fonlar, bir ülkeye yatırım yaparken en az iki kurumdan yatırım yapılabilir seviye notu olmasını istiyor.

Dolar 3.88'i test etti

Karar öncesinde uluslararası piyasalarda 3.8680 TL'den işlem gören dolar karar sonrası hafifçe yükseldi ve 3.88 seviyesini test etti.

S&P Türkiye'nin kredi görünümünü düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard &Poor’s, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife düşürdü. 

Bloomberg HT’nin haberine göre, Standard and Poor's, TCMB'nin uyguladığı para politikasının yetersiz kalabileceğini belirtti. 

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